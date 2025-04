Matthaus avverte l’Inter: “Il Bayern passerà il turno, sono più forti. Questo il mio pronostico”

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Lothar Matthaus è convinto che l'Inter non andrà in semifinale di Champions League: "Credo fermamente che il Bayern passerà il turno". Il doppio ex non crede che i nerazzurri possano avere la meglio sui bavaresi nel ritorno dei quarti di finale di Champions League.

L'Inter di Simone Inzaghi partirà dal 2-1 della partita andata contro il Bayern Monaco e davanti al suo pubblico farà di tutto per cercare di tornare in semifinale di Champions a distanza di due anni. Per la squadra campione d'Italia non sarà facile riuscire ad eliminare una squadra forte come quella tedesca, una delle candidate alla vittoria finale, ma i nerazzurri hanno dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Matthaus avverte l'Inter: "Il Bayern passerà il turno, sono più forti.

Lothar Matthaus, ex sia di Inter che del Bayern Monaco, è sicuro che i bavaresi passeranno il turno nonostante la sconfitta nella partita d'andata e dalle colonne del giornale tedesco Abendzeitung si è espresso così: "Credo fermamente che il Bayern passerà il turno. San Siro ha un’energia speciale, ma per il Bayern giocare contro il tifo avversario è sempre stata una motivazione in più. Hanno dimostrato la settimana scorsa a Monaco di essere la squadra migliore. I loro limiti, come contro il Dortmund, sono stati nella poca concretezza sotto porta. Se riescono a sfruttare le occasioni, il Bayern può ribaltare lo svantaggio di un gol in qualsiasi momento".

Il Pallone d'Oro 1990 ha proseguito: "All’andata è mancato davvero poco. Harry Kane ha colpito il palo; le cose non gli stanno andando bene, ma non parlerei di crisi. Kane sa dove si trova la porta, e tornerà a segnare. Speriamo lo faccia già mercoledì, per il Bayern".

Infine Matthaus si sbilancia sul possibile risultato: "Il mio pronostico? Vittoria per 3-1 dopo i tempi supplementari".