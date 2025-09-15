Calcio
Matheus Pereira chiede ai tifosi di non cantare perché il figlio dorme: gli intonano una ninna nanna

Matheus Pereira chiede ai tifosi del Cruzeiro di fare silenzio e di non cantare perché il suo bambino sta dormendo ma la risposta è bellissima: i supporter del club gli dedicano una ninna nanna.
A cura di Vito Lamorte
Matheus Pereira ha chiesto ai tifosi del Cruzeiro di fare silenzio e di non cantare perché il suo bambino stava dormendo ma la risposta è inaspettata e bellissima: i supporter del club intonano una ninna nanna per il figlio del numero 10 del club di Belo Horizonte.

Il calciatore brasiliano stava uscendo con la macchina dallo stadio dopo la vittoria della sua squadra per 2-0 contro l'Atlètico Mineiro ed è stato accolto da un folto gruppo di tifosi che stavano cantando per lui e per la squadra di Leonardo Jardim. Ha chiesto loro di non urlare perché il figlio stava dormendo e la reazione è stata insolita e divertente.

Matheus Pereira chiede ai tifosi del Cruzeiro non cantare perché il figlio dorme: gli intonano una ninna nanna

Un insolito episodio è diventato virale, dimostrando che il legame che c'è tra calciatori e tifosi spesso può essere molto più bello e genuino di quello che si racconta. Matheus Pereira stava uscendo dallo stadio e ha trovato dei tifosi del Cruzeiro che volevano autografi o foto dopo la partita vinta 2-0 sull'Atletico Mineiro in Coppa del Brasile: il calciatore della Raposa ha chiesto di non cantare e di non urlare perché sul sedile posteriore c'era il figlio che stava dormendo: a quel punto i cori si sono trasformati in una ninna nanna, strappando un sorriso al giocatore.

Un momento inaspettato e molto divertente.

Il video, diventato virale nel giro di poche ore, mostra come il calciatore chiedeva silenzio ai tifosi e poi è partita la ninna nanna per il piccolo. Anche gli accompagnatori del giocatore brasiliano non hanno nascosto un certo divertimento per la situazione.

Un momento che rimarrà senza dubbio nella memoria di tutti i presenti, come dimostrazione di rispetto e simpatia tra Matheus Pereira e i tifosi del Cruzeiro.

