Materazzi perde le staffe durante una partita di beneficenza: reagisce male dopo un fallo subito Marco Materazzi è stato uno dei protagonisti della sfida tra la squadra di John Terry e quella di Roberto Carlos. Si tratta di una partita di beneficienza in cui però l'ex difensore ha vissuto un momento di tensione per via di un fallo ricevuto.

A cura di Fabrizio Rinelli

Marco Materazzi è stato uno dei protagonisti della sfida tra la squadra di John Terry e quella di Roberto Carlos. Si tratta di una partita di beneficienza giocata nella serata di ieri in Bahrein con lo scopo di raccogliere fondi per la Royal Humanitarian Foundation. L'evento, giocato allo Stadio Nazionale del Bahrein, ha avuto come star d'eccezione anche lo stesso difensore ex Inter che con i nerazzurri vinse una Champions ai tempi di Mourinho. In un clima di divertimento e disteso però, c'è stato anche tempo per vivere un momento di tensione.

Alla partita infatti, oltre ai vari ex campioni del calcio tra cui anche Yaya Toure, Dimitar Berbatov, l'ex attaccante inglese Michael Owen e l'icona olandese Clarence Seedorf, c'erano anche un roster di noti YouTuber, star dei social media e altre celebrità, tutte unite per questa missione meritevole. Ebbene uno degli influencer, ovvero Jelani, si è reso protagonista di un fallo a metà campo proprio nei confronti di Materazzi. L'ex difensore dell'Inter e dell'Italia campione del mondo 2006 è finito a terra e rialzandosi non ha reagito benissimo.

Quello che poteva sembrare un classico fallo di gioco, in realtà per Materazzi era un intervento che si poteva tranquillamente evitare. Matrix era in pieno controllo della sfera quando Jelani, nel tentativo di strappargliela dai piedi, gli ha dato un calcione facendogli perdere l'equilibrio. Materazzi non la prende bene, si rialza e lo manda a quel paese facendogli un avvertimento: "Stai calmo". I due si guardano negli occhi. L'ex difensore lo fulmina con lo sguardo avvisandolo di non ripetere più quel gesto in un contesto sicuramente divertente e disteso.

Lo scopo benefico della partita

In effetti lo scopo della partita era assolutamente nobile dato che tutti i proventi dell'evento sono stati devoluti alla Royal Humanitarian Foundation, che li utilizzerà per sostenere iniziative volte a migliorare l'istruzione, alleviare la povertà e fornire aiuti agli orfani e alle comunità svantaggiate in Palestina e in altre regioni devastate dalla guerra. L'episodio di Materazzi di certo non macchia la bellezza di questa partita che ha fatto divertire il pubblico presente allo stadio che ha potuto osservare gol, assist, magie e gesta da grandi campioni.