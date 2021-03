Cambio della guardia in panchina in casa SPAL. Dopo aver dato il benservito a Pasquale Marino, la società ferrarese ha ufficializzato il nuovo allenatore, Massimo Rastelli. Chance importante per l'ex attaccante, ed ex mister del Cagliari reduce da un periodo di stop dopo l'ultima esperienza sempre in Serie B alla guida della Cremonese.

La SPAL ha deciso di dare una scossa a tutto lo spogliatoio, optando per un cambio in panchina. Massimo Rastelli ha raccolto l'eredità di Pasquale Marino, esonerato poche ore fa dopo un periodo tutt'altro che fortunato in termini di risultati. Una sola vittoria nelle ultime 12 partite (compresa anche quella di Coppa Italia contro la Juventus), con 4 sconfitte e 7 pareggi per una squadra. scivolata in classifica all’ottavo posto, l’ultimo valido ai fini dei playoff con 2 punti di vantaggio sul Pisa (e una partita in meno dal Chievo appaiato).

Per il nuovo corso spallino è stato scelto Massimo Rastelli che ha firmato il contratto che lo legherà ai biancazzurri fino al 30 giugno 2021 con l'opzione per la prossima stagione, esercitabile in caso di risultati positivi. L'ex attaccante classe 1968 torna dunque in sella, dopo qualche mese di stop, con lo staff tecnico che sarà composto da vice allenatore Dario Rossi, dal preparatore atletico Francesco Esposito e dal collaboratore tecnico David Dei, e poi da Cristiano Scalabrelli come preparatore dei portieri, Mauro Carretta come match analyst, Fabrizio Franceschetti e Carlo Voltolini come recupero infortuni. Rastelli protagonista di annate fortunate alla guida del Cagliari in passato, è reduce da un'esperienza alla Cremonese in Serie B. Un campionato che conosce bene, e che ora potrà "riassaggiare" con la SPAL, nella speranza di centrare l'obiettivo minimo dei playoff.