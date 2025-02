Massimo Oddo nuovo allenatore di Milan Futuro, i dettagli del contratto: esonerato Bonera

video suggerito

A cura di Vito Lamorte

Milan Futuro cambia allenatore: esonerato Daniele Bonera e al suo posto arriva Massimo Oddo. La squadra Under 23 rossonera è in piena zona retrocessione nel girone B di Serie C e per questo la società ha optato per un cambio in panchina.

La nota ufficiale del club rossonero.

AC Milan comunica di aver sollevato dall'incarico di allenatore di Milan Futuro Daniele Bonera. A Daniele va il ringraziamento di tutta la Società per l'impegno, la professionalità e la passione con cui ha affrontato questa esperienza da allenatore responsabile. Il Club augura a Daniele il meglio per il suo futuro come uomo e come professionista. AC Milan comunica, inoltre, che Mauro Tassotti continuerà il suo percorso all'interno del Club e dello staff di Milan Futuro.

Oddo nuovo allenatore di Milan Futuro: i dettagli del contratto

Massimo Oddo dovrebbe firmare un contratto fino al 30 giugno 2025 ma nell’accordo sarebbe prevista un’opzione di un altro anno in caso di salvezza.

Il Milan Futuro è terzultimo nel girone B di Serie C e nell'ultimo turno ha perso per 3-2 in casa contro il Pescara: ennesimo stop di una stagione molto complicata per i giovani rossoneri, che hanno mostrato difficoltà con l'approccio alla categoria fin dalle prime battute.

Massimo Oddo, la carriera da allenatore

L'ultima esperienza in panchina di Massimo Oddo risale all'anno scorso con il Padova, venendo eliminato al secondo turno dei play-off dal Vicenza. L'ex terzino di Milan e Lazio, campione del mondo con la Nazionale nel 2006, ha iniziato il suo percorso da allenatore con gli Allievi Regionali del Genoa e la Primavera del Pescara prima di prendere il posto di Baroni sulla panchina del club abruzzese, con cui ha ottenuto la promozione in Serie A.

Dopo l'esperienza col Delfino, arrivano le chiamate con Udinese, chiusasi con un nuovo primato di sconfitte di fila per la società friulana (11); e Crotone, dove si è dimesso in seguito a 2 pareggi e 6 sconfitte. La parentesi di Perugia è stata positiva ma le strade si sono separate a fine stagione mentre il ritorno a Pescara non è stato all'altezza della prima avventura.