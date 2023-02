Mason Greenwood può tornare a giocare dopo un anno, cadute tutte le accuse di stupro Colpo di scena nella vicenda di Mason Greenwood arrestato e accusato di tentato stupro, comportamento di controllo e coercizione e aggressione che ha provocato danni fisici reali.

A cura di Marco Beltrami

Dopo circa un anno forse si tornerà a parlare di Mason Greenwood solo in chiave calcistica. Colpo di scena nella brutta storia che ha visto protagonista il talento del Manchester United e della nazionale inglese e che nulla ha che fare con il pallone. Sono infatti state ritirate le accuse di tentato stupro e di aggressione nei confronti del classe 2001, che gli erano costate l'arresto, e la sospensione da parte del suo club. All'orizzonte dunque potrebbe esserci un nuovo inizio per Greenwood, che dovrà cercare di mettersi alle spalle tutto, impresa di certo non semplice.

La vicenda è iniziata praticamente un anno fa, a fine gennaio 2022 quando l'ex fidanzata del calciatore Harriet Robson ha pubblicato una serie di contenuti sul suo profilo Instagram, a sostegno della tesi delle presunte violenze subite da parte di Greenwood. Lividi, escoriazioni, ferite e anche un audio relativo ad un pesante alterco tra i due avevano letteralmente scioccato tutti: una situazione costata l'arresto di Greenwood da parte della polizia inglese, con la scarcerazione dietro pagamento di cauzione avvenuto dopo tre giorni. Nel frattempo la sua carriera in ascesa ha incassato un drastico stop: quasi cancellato dallo United, è stato rimosso dal popolare videogioco FIFA e dagli sponsor.

Come se non bastasse poi ad ottobre 2022 ecco il nuovo arresto con l'accusa di aver cercato di contattare la sua ex, e la seconda scarcerazione su cauzione. Le accuse nei suoi confronti in vista dell'udienza sono state pesantissime: tentato stupro, comportamento di controllo e coercizione e aggressione che ha provocato danni fisici reali. Adesso però tutto diventerà solo un brutto ricordo, visto che il Crown Prosecution Service, ovvero un'istituzione statale che opera in Inghilterra e Galles, che funge da pubblico ministero nei procedimenti penali, ha affermato che le accuse sono state bloccate dopo che i testimoni chiave hanno ritirato il loro coinvolgimento.

Leggi anche Benjamin Mendy assolto da sei accuse di stupro su quattro donne: ne restano ancora due

La polizia all’esterno dell’abitazione di Greenwood

Un portavoce a tal proposito ha dichiarato: "Abbiamo il dovere di tenere i casi sotto controllo continuo. In questo caso, una combinazione del ritiro dei testimoni chiave e del nuovo materiale venuto alla luce significava che non c'era più una prospettiva realistica di condanna. In queste circostanze, abbiamo il dovere di fermare il caso. Abbiamo spiegato la nostra decisione a tutte le parti. Incoraggeremo sempre qualsiasi potenziale vittima a farsi avanti e denunciare alla polizia e perseguiremo ogni volta che il nostro test legale sarà soddisfatto".

La polizia di Greater Manchester ha sottolineato come fosse giusto annunciare che Mason Greenwood non avrebbe più dovuto affrontare procedimenti penali. La Sovrintendente capo della Polizia Michaela Kerra ha voluto chiarire che la decisione "non è stata presa alla leggera", aggiungendo poi: "Vorrei, tuttavia, sfruttare questa opportunità per ribadire l'impegno della forza nell'indagare sulle accuse di violenza contro donne e ragazze e sostenere le persone colpite, indipendentemente dalle loro circostanze, durante quello che può essere un momento difficile e sconvolgente per loro".

Greenwood in azione nello United

Cosa succederà ora a Greenwood? Tornerà a giocare nel Manchester United? Il club al momento si è rifiutato di commentare la notizia alla BBC. Quello che è certo è che il 21enne ha un contratto con i Red Devils fino al 2025, motivo per cui potrebbe anche tornare ad allenarsi. Se così sarà, toccherà a ten Hag provare ad aiutarlo a recuperare praticamente un anno di stop forzato.