Orribili accuse a Greenwood dalla fidanzata, sangue e lividi su tutto il corpo: “Ecco cosa mi fa” Denuncia terribile da parte della fidanzata di Mason Greenwood, immagini di violenza subita postate sui social e poi cancellate. La polizia indaga sull’attaccante del Manchester United.

A cura di Paolo Fiorenza

Una denuncia social da far venire i brividi, su cui già si è mossa la polizia di Manchester e sulla quale anche lo United ha preso posizione con un comunicato. Una vicenda orribile, tutta da verificare, ma che sta sconvolgendo l'opinione pubblica Oltremanica. La fidanzata di Mason Greenwood, Harriet Robson, ha pubblicato una serie di storie sul proprio profilo Instagram, postando un video del suo volto insanguinato e poi immagini di lividi su tutto il corpo, braccia e cosce, sostenendo di essere stata picchiata dal 20enne attaccante dei Red Devils e della Nazionale inglese.

Con il sangue che scorreva dalla bocca, scendendo lungo il collo e poi sulla maglietta, la giovane influencer ha aggiunto una breve didascalia: "A tutti coloro che vogliono sapere cosa mi fa effettivamente Mason Greenwood". In una storia c'era anche caricato un audio in cui si sentivano una voce femminile ed una maschile. Successivamente i post sono stati cancellati dall'account Instagram della ragazza. Interpellata dal Mirror sulla vicenda, la polizia di Manchester ha rilasciato una dichiarazione, senza confermare alcun nome ma affermando che stavano esaminando la questione: "La polizia di Greater Manchester è a conoscenza di immagini e video che circolano sui social media. Sono in corso indagini per stabilire le circostanze complete".

Ed anche il Manchester United non è potuto restare in silenzio, visto il dilagare in tutta la loro brutalità dei contenuti postati dalla Robson. Il club di Ronaldo ha emesso una nota in merito: "Siamo a conoscenza di immagini e accuse che circolano sui social media. Non faremo ulteriori commenti fino a quando i fatti non saranno stati accertati. Il Manchester United non perdona la violenza di alcun tipo". Il legame tra Greenwood e la sua fidanzata andava avanti dai tempi della scuola, con una breve pausa dopo il settembre 2020, quando si erano separati dopo il tradimento di lui in occasione della prima convocazione in Nazionale: assieme a Foden aveva ricevuto un paio di modelle islandesi nell'albergo della squadra impegnata in trasferta, venendo poi espulso dal ritiro dell'Inghilterra e lasciato da Harriet.

La ragazza lo aveva poi perdonato, tornando assieme a Greenwood dopo un paio di mesi e da allora il rapporto è proseguito. Stella nascente dello United e del calcio inglese, l'attaccante poi non è stato più convocato in Nazionale, anche se il CT Southgate ha dichiarato di osservarlo e tenerlo in considerazione: "È nei nostri pensieri, ho parlato con lui e il suo club, è un giocatore che ci piace molto". Peraltro la condotta di Greenwood non è stata sempre irreprensibile: lo United lo ha ammonito per una serie di violazioni dei regolamenti da quando è approdato in prima squadra. Adesso arriva quest'ultima vicenda dai contorni bruttissimi, su cui andrà fatta piena luce.