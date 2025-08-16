Marotta si compra un pezzo di Inter: il presidente diventa azionista con il 2% delle quote

Giuseppe Marotta è diventato un nuovo azionista del club nerazzurro, con una quota minima, ovvero del 2%. Ad ufficializzare il tutto è stata proprio la società milanese.

Giuseppe Marotta si lega ancor di più all‘Inter. Il presidente è diventato un nuovo azionista del club nerazzurro, con una quota minima, ovvero del 2%. Ad ufficializzare il tutto è stata proprio la società milanese attraverso un comunicato: ora Marotta fa parte anche della proprietà dell'Inter. La volontà comune è quella di mostrare ulteriormente l'unità d'intenti all'interno dei vertici della società.

Marotta azionista dell'Inter, acquistato il 2% delle quote

È quello che viene sottolineato proprio nella nota condivisa sul sito dell'Inter: "Giuseppe Marotta, che è stato nominato Presidente dell’Inter dall'assemblea degli azionisti del 4 giugno 2024, è ora diventato azionista del Club con una quota vicina al 2%. Dopo circa un anno dalla nomina a presidente, sia Marotta, sia i fondi gestiti da Oaktree Capital Management, L.P. (“Oaktree”), hanno inteso rafforzare la loro partnership".

Nella stessa è stato spiegato il motivo della scelta di Marotta: "L’investimento di Marotta riflette il suo impegno verso il Club e la piena condivisione con Oaktree circa gli obiettivi di lungo termine a beneficio del Club e del suo continuo sviluppo".

Cosa succede ora all'Inter

Una condivisione anche sui piani futuri dell'Inter in campo e fuori: "Grazie alla sua carriera quasi quarantennale e alla dedizione costante che ha dimostrato nei confronti dell'Inter negli ultimi sette anni, Marotta ha garantito al Club una leadership salda. Nel corso della stagione 2024-2025, la collaborazione tra Marotta e Oaktree ha contribuito a gettare le basi per un piano strategico pluriennale per garantire la stabilità del Club, solidi risultati finanziari e il successo dell'Inter dentro e fuori dal campo. La recente creazione dell'Under 23 è l'ultimo esempio della convinzione condivisa di una crescita sostenibile e di lungo termine. Con questa notizia l’Inter affronta la nuova stagione con una grande compattezza d’intenti tra le sue diverse componenti, proprietà, management, dipendenti, tesserati e tifosi".

Arrivato a Milano nel 2018 come Amministratore delegato per l’area sportiva, Marotta nel 2024 è diventato presidente del consiglio di amministrazione del club nerazzurro, mantenendo al contempo l'incarico di AD dell'area sportiva. Per lui ora nuova avventura".