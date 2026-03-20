Marlon Xavier si ritrova con un piede girato al contrario in campo: avversari e arbitro attoniti

L'infortunio di Marlon è a dir poco terribile. Ciò che è accaduto al terzino sinistro del Gremio nel corso dell'ultima partita del campionato brasiliano giocata ieri sera contro il Vitoria, ha scioccato tutti. Il giocatore ha riportato un gravissimo infortunio avendo la peggio in uno scontro di gioco con Caíque che gli ha causato una frattura alla gamba destra. Le immagini sono diventate immediatamente virali mostrando il piede del giocatore totalmente al contrario. Il pubblico è rimasto senza parole, così come i compagni di squadra in campo e gli avversari.

Il momento in cui anche l’arbitro si accorge della gravità dell’infortunio.

Giocatori come Willian, del Gremio, sono addirittura scoppiati in lacrime sul terreno di gioco, e i tifosi hanno pregato, alcuni disperati, tanta era la gravità dell'immagine. È stata chiamata un'ambulanza per soccorrere il giocatore la cui gamba è stata raddrizzata sul posto con una manovra da parte dello staff sanitario del Gremio prima di essere immobilizzata. La folla ha intonato il nome di Marlon mentre lasciava il campo e il Vitória ha prontamente pubblicato un comunicato di solidarietà al giocatore.

Cos'è successo a Marlon e quanto potrà tornare a giocare

Il terzino sinistro è tornato a giocare per il Gremio dopo aver saltato l'ultima partita contro la Chapecoense per febbre. In campo ha addirittura indossato la fascia di capitano. Il Gremio alla fine ha sconfitto il Vitória per 2-0, con gol di Camutanga (autogol) e Amuzu. Ma a fine partita tutte le attenzioni erano rivolte proprio nei confronti di Marlon. Quest'ultimo ha sorpreso per la freddezza mostrata nel momento in cui ha visto il suo piede girato in quel modo. Gli è rimasto sotto e con tutto il peso l'ha schiacciato. Marlon ha resistito al dolore, non ha gridato, ma è ha avuto la freddezza di chiamare subito i sanitari rendendosi conto di quanto accaduto.

Il momento in cui Marlon viene portato in ambulanza con i giocatori sconvolti.

In campo i compagni di squadra avevano le mani tra i capelli, così come gli avversari. Alcuni si sono coperti il volto con la maglietta, altri hanno preferito non guardare. Anche l'arbitro è sembrato turbato, con le mani in testa, quasi incredulo per quanto visto. Marlon però non si è scomposto e si è sottoposto senza batter ciglio alle cure dei sanitari che l'hanno poi portato all'ospedale dopo averlo messo in barella. Marlon verrà operato questo pomeriggio presso l'ospedale di Porto Alegre dove è già ricoverato. Il suo ritorno in campo è previsto tra cinque mesi.