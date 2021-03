Mark Gonzalez ex giocatore del Liverpool ha avuto un attacco cardiaco. Gonzalez è stato un calciatore dei Reds nella stagione 2006-2007, quella in cui la squadra allora guidata da Benitez raggiunse la finale di Champions League (persa 2-1 con il Milan). Dopo il grande spavento ha parlato anche la moglie che ha detto: "Voglio che stia con me per sempre".

Incredibile come possa cambiare tutto velocemente

La dolce metà di Gonzalez, Maura Rivera, ha scritto un lungo post in cui ha parlato dei problemi di salute del marito, che ha avuto un infarto: "L'amore della mia vita, la mia anima gemella, che shock mi hai dato. Le ultime notti sono state terribili. Giorni pieni di incertezza, sono stati davvero spaventosi. Sto scrivendo questo perché sei ancora qui con noi e un po ‘meglio – e perché in molti modi, il fatto che tu sia ancora qui con noi, ci fa amare ogni momento che abbiamo insieme, la famiglia e, soprattutto, la vita stessa. È incredibile come tutto possa cambiare da un momento all'altro. La vita può sorprenderci e metterci alla prova, instillare paura, ma con fede, forza e speranza possiamo uscire da tutti i brutti momenti. Voglio che tu stia con me per sempre, Mark".

La carriera di Mark Gonzalez

Gonzalez si è ritirato meno di due anni fa, ha avuto un'eccellente carriera, ha disputato un Mondiale (quello del 2010) con il Cile e ha vinto la Copa America del 2016. A livello di club l'apice lo ha raggiunto quando è stato tesserato dal Liverpool, che lo ha avuto in squadra nella stagione 2006-2007, vinse anche il Community Shield. Il suo bilancio con i Reds è stato di 25 partite giocate e 2 gol realizzati. Ha vestito anche le maglie del Betis, della Real Sociedad, del CSKA Mosca, con cui ha vinto due volte il campionato russo, e del Colo Colo.