Che fine ha fatto Mario Balotelli? Ad una settimana dalla conclusione del mercato estivo, il centravanti è ancora senza squadra. Il suo status di svincolato gli permette ovviamente di essere messo sotto contratto anche fuori dalle sessioni di trattative, ma al momento la sensazione è che non si stia muovendo niente per il centravanti. Quest'ultimo dal canto suo, oltre ad allenarsi individualmente, si sta dedicando ai videogames e in particolare a Call of Duty e non mancano anche le stories su Instagram in cui si scatena contro gli altri giocatori che barano.

Il nome di Mario Balotelli continua ad essere in cima alla lista degli svincolati. Il centravanti reduce dall'esperienza con il Brescia, non è riuscito nell'ultima finestra del mercato estivo a trovare una squadra pronta a puntare su di lui. Oltre alle sirene turche, si è parlato anche del possibile interesse del Genoa, con tanto di segnali social del diretto interessato. Alla fine però tutto si è risolto con un nulla di fatto, con i rossoblu che hanno virato su Gianluca Scamacca con buona pace di SuperMario che è ancora senza squadra.

In attesa di una nuova chance, Balotelli si divide tra allenamenti e videogiochi. Oltre infatti a seguire costantemente le vicende del fratello Enock impegnato in TV nel Grande Fratello Vip (come testimoniato dai costanti tweet soprattutto in occasione delle dirette), il centravanti ha postato su Instagram una serie di stories relative alle sue partite online a Call of Duty popolare videogioco sparatutto. L'ex Brescia prende molto sul serio il tutto come confermato anche dai post contro gli altri giocatori che barano. A tal proposito Balo ha provveduto a taggare anche gli sviluppatori di Call of Duty con tanto di messaggi espliciti affinché prendano provvedimento nei confronti dei destinatari degli sfoghi di Mario. Da "segnalateli tutti sti due geni del c…." a "Che schifo di nuovo bast…i". Aspettando il ritorno in campo, SuperMario è già scatenato contro gli avversari online.