Marino Bartoletti si sfoga: “Ci risiamo, sono morto di nuovo. Ma stavolta qualcuno la pagherà cara” Lo sdegno del giornalista sui social dopo l’ennesimo post in cui viene dato per moribondo: “Persino le carogne e gli avvoltoi dovrebbero avere il senso del limite”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La fake news sulla morte di Marino Bartoletti fa di nuovo capolino e ne provoca la reazione sdegnata: "Sciacalli. La prendo sul ridere ma stavolta pagherete", dice nel messaggio che ha condiviso attraverso il suo profilo dopo aver visto qual è il post che circola su di lui. Sui social rimbalza una foto nella quale il giornalista, scrittore e conduttore televisivo appare col volto provato, seduto su una poltroncina in ospedale e con addosso una vestaglia.

‘Sto Morendo', è la scritta che campeggia in calce all'immagine e completa il mood monco nel quale "l'amato volto della tv italiana confessa: Mi mancano solo 8…". È questa la frase trabocchetto messa lì apposta, sopra l'immagine, per indurre al clic ed entrare nei contenuti della pagina ‘Bella dentro'.

Una cosa del genere era accaduta anche in altre occasioni tant'è che, dopo quella di luglio scorso, Bartoletti s'era limitato a reagire utilizzando ironia pungente nei confronti della pagina che aveva speculato sulle sue condizioni di salute. Avevano preso stralci di dichiarazioni che risalgono a qualche anno fa, nelle quali il giornalista parlava del "tumore scoperto in tempo" e delle cure a cui s'era sottoposto, e le avevano rimasticate per offrire una comunicazione falsa e tendenziosa.

"Ho scoperto di essere (quasi) morto per la terza volta dall'inizio dell'anno – scrisse allora -. Ed obiettivamente è un casino, perché ho impegni almeno fino a ottobre: dopodiché dovrò fare anche le presentazioni del mio nuovo libro. Sinceramente sono indeciso fra una lettera cortese e accorata a ‘Il mare del mio cuore' per ottenere una proroga e un vaffanculo! Via al televoto".

Questa volta, però, Bartoletti ha ammesso che gli autori di quel post non la passeranno liscia: è pronto a denunciare tutto alla Polizia Postale perché stani i responsabili e non restino impuniti, bloccando questo meccanismo perverso grazie al quale si può trarre profitto da cose del genere.

"È successo di nuovo: sciacalli. La prendo sul ridere ma stavolta pagherete" è lo dello sfogo che cade a due settimane dal suo 76° compleanno. Deve smentire ancora chi lo dà per moribondo sfruttando la notorietà del personaggio. "Dunque ci risiamo. Sono… morto di nuovo. E a distanza di pochi mesi. Provo a prenderla sul ridere (anche se stavolta qualcuno la pagherà davvero cara, perché persino le carogne e gli avvoltoi dovrebbero avere il senso del limite). Un affettuoso vaffan@@lo, cari sciacalli di Bella dentro. Per ora vi affido alle coccole della mia affezionata comunità, che penso sia felice di avermi vivo ancora (molto) a lungo".