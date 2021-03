Marek Hamsik lascia il Dalian e la Cina per tornare in Europa, ma con sorpresa. Perché l'ex capitano del Napoli non farà ritorno in patria, contrariamente alle indiscrezioni che lo volevano ad un passo dallo Slovan Bratislava, il primo club della sua carriera. Hamsik si appresta a svolgere le visite mediche e firmare un contratto con il Goteborg, squadra svedese dal passato glorioso che punta a mettere a segno un colpo mediaticamente molto importante.

L'Expressen riferisce i dettagli dell'operazione. Hamsik è atteso in Svezia per sostenere le visite e siglare l'accordo che lo legherà al Goteborg per i prossimi mesi. Una trattativa lampo, nata e sviluppatasi nel giro di pochi giorni, dopo aver riscontrato immediato gradimento da parte del calciatore. L'ipotesi Slovan Bratislava sarebbe tramontata in seguito ad alcuni intoppi burocratici che hanno reso impossibile ratificare l'accordo con il mercato slovacco chiuso da tempo.

Hamsik stava cercando una soluzione a breve termine per potersi preparare nel migliore dei modi agli Europei che lo vedranno protagonista da capitano della Slovacchia nel corso della prossima estate. Tramontata la possibilità di un ritorno allo Slovan Bratislava, è emersa l'opzione Goteborg. I contatti con la dirigenza del club svedese hanno portato ad una bozza di intesa che andrà ultimata nei dettagli all'arrivo del giocatore in Svezia.

Hamsik al Goteborg dopo l'esperienza in Cina

Hamsik lascia così il Dalian a circa due anni dal suo sbarco in Cina. Esperienza non indimenticabile, fortemente condizionata dalla pandemia nel corso dell'ultima stagione. Hamsik ha disputato appena 45 partite con la squadra guidata da Rafa Benitez, trovando il gol soltanto in cinque occasioni. Numeri che rappresentano un'inezia rispetto a quelli che raccontano la storia d'amore con il Napoli, terminata un po' bruscamente in un anonimo sabato di febbraio: 520 partite e 121 gol che lo hanno reso una leggenda del club partenopeo.