video suggerito

Marcus Thuram s’inchina al gol straordinario del fratello Khephren in Juve-Empoli: “Figlio unico” Di fronte alla prodezza di Khephren per il pareggio della Juventus in Coppa Italia contro l’Empoli, anche Marcus Thuram non ha resistito a celebrare il fratello. Autore di un gol capolavoro, un marchio di famiglia. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Alessio Pediglieri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'unica cosa bella della Juventus nella pessima serata di Coppa Italia contro l'Empoli è stata la partita di Khephren Thuram, autore di un gol pazzesco con cui ha provato a rilanciare in alto le speranze di qualificazione bianconera. Che però non è servito a nulla, vista la sequenza dei rigori che hanno premiato i toscani, per la prima volta nella loro storia in semifinale del torneo tricolore. Ma di fronte alla prodezza del fratello, nemmeno Marcus Thuram ha resistito al silenzio e lo ha celebrato via social in un paio di storie in cui non è mancata la sferzata ironica: "Figlio unico".

Marcus Thuram ha così voluto omaggiare quanto compiuto dal fratellino, sorvolando sulla pessima serata juventina. Dopotutto il classe 2001 arrivato quest'estate in casa bianconera, è stato tra i migliori in assoluto in campo e non solamente per una sera. Spesso si è distinto per qualità e affidabilità a tal punto che Thiago Motta via via non l'ha più tolto dal campo. Venendo ripagato nel modo migliore anche nella serata più cupa della recente storia juventina. Il capolavoro costruito al 66′ è da autentico fuoriclasse: giocata magnifica in area di rigore a difendere palla su Henderson, per liberarsi con un tocco di tacco e presentarsi a tu per tu con Vazquez, poi folgorato dal tiro a fil di palo.

Il post ironico di Marcus per il gol pazzesco di Khephren: "Figlio unico"

In quell'azione ci sono tutte le qualità di un talento che può ancora crescere e mostrarsi: forza, tecnica, intuito. Ma soprattutto sorpresa, perché a Khephren Thuram si può chiedere tutto ma non certo di essere il goleador risolvi partite, anche se in questa sua prima stagione in Serie A in bianconero ha messo a segno 3 reti migliorando già il proprio score delle ultime due stagioni in Ligue1. Così, non è potuta mancare l'ovazione social: in un paio di storie il fratello attaccante nerazzurro ha voluto celebrare nel migliore dei modi la prodezza di Khephren: prima un'emoticon di assoluto stupore che richiama l'"Urlo" di Munch, poi la frase "Figlio Unico" a significare ironicamente che il bianconero ha compiuto ciò che lui mai riuscirebbe a realizzare sottoporta.

Sorpresa e orgoglio di famiglia, che ha il "fratellone" nerazzurro Marcus ha voluto sottolineare. Al di là del fatto che proprio lui, per ruolo e per qualità, all'Inter di gol ci campa e sta dimostrando di saperci fare nel migliore dei modi, esaltando l'ambiente nerazzurro. In due anni a Milano è sempre stato in seconda cifra nel tabellino marcatori di fine stagione: ne ha già inanellati 29, 13 nell'attuale campionato dov'è attualmente il massimo realizzatore dell'Inter e alla rincorsa di Kean e Retegui per la palma di capocannoniere.

La reazione di Perin in campo al gol di Thuram: anche il portiere stenta a crederci

Ma Marcus Thuram non è stato l'unico a non credere ai propri occhi. Se il fratello di Khephren ha lasciato la sua iconica sorpresa via social, il portiere della Juve Mattia Perin è rimasto allibito direttamente in campo, immortalato dalle telecamere con una espressione che ha evidenziato tutta la propria incredulità: occhi sbarrati, guanti sulle guance e bocca spalancata. Per una prodezza che, tuttavia, resterà amarissima visto l'epilogo pessimo con l'eliminazione in Coppa Italia.