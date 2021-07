Marco Parolo non vestirà più la maglia della Lazio e pochi minuti fa ha salutato la società capitolina con un bel messaggio attraverso i suoi canali social. Il contratto del centrocampista è scaduto il 30 giugno e il club biancoceleste ha deciso di non rinnovarlo: dopo sette stagioni il calciatore classe 1985 non farà più parte della rosa laziale. Parolo era arrivato a Roma dal Parma e ha totalizzato 265 presenze in tutte le competizioni con la maglia della prima squadra della Capitale, condite da 39 reti e 19 assist: con la Lazio ha vinto la Coppa Italia 2019 e due Supercoppe Italiane, conquistate nel 2017 e nel 2019 sempre contro la Juventus. Il calciatore di Gallarate ha scelto proprio un'immagine del trionfo in Coppa Italia di due stagioni fa all'Olimpico contro l'Atalanta per il suo saluto social alla società e alla tifoseria biancoceleste.

Con la maglia della Lazio si è ritagliato il suo spazio e ha conquistato sia i palcoscenici più importanti sia in Italia che in Europa. La sua versatilità lo ha fatto diventare uno degli uomini insostituibili per Simone Inzaghi e resterà nella sua storia della Lazio per il poker di gol rifilato al Pescara il 5 febbraio 2017 sul campo del Pescara nel 6-2 della squadra biancoceleste. Queste le parole di Marco Parolo per la Lazio e per il popolo laziale: