Marco Nosotti colpito da un grave lutto: la moglie Silvia è morta dopo una lunga malattia Il giornalista di Sky Sport era rientrato nei giorni scorsi dalla Germania, dove stava seguendo gli Europei e la Nazionale. Il messaggio condiviso sui social dal Sassuolo nella notte ha diffuso la triste notizia.

Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, colpito dal grave lutto per la morte della moglie.

Silvia, la moglie di Marco Nosotti, è morta giovedì sera dopo una lunga malattia. Il giornalista di Sky Sport era tornato domenica sera dalla Germania, dove stava seguendo gli Europei della Nazionale italiana per il network satellitare. Il grave lutto ha reciso un matrimonio che durava a quasi 30 anni e inflitto uno dei dolori più grandi della vita, perché quando si perde una persona cara è come se andasse via anche una parte di te assieme a lei.

Il messaggio su X (ex Twitter) da parte del Sassuolo è di quelli che tolgono il fiato per la triste notizia diffusa in Rete. Chi ha provato certe emozioni, sa cosa vuol dire e cosa si prova. Il tam tam dei social ha fatto rimbalzare la news nella notte, dopo la sconfitta dell'Italia contro la Spagna in Germania.

Nosotti a bordo campo in Serie A durante uno dei collegamenti con gli studi di Sky.

"Il Sassuolo Calcio esprime profondo cordoglio e si stringe attorno a Marco Nosotti e alla sua famiglia per la scomparsa della cara moglie Silvia", è il cordoglio della società emiliana che con l'inviato di Sky Sport ha sempre avuto un legame particolare considerati i trascorsi personali. Nosotti ne è stato portiere, quand'era ancora un giovane calciatore, e poi ne ha raccontato anche le vicende sportive in particolare durante gli anni della Serie A con i collegamenti dai vari campi.

Tanti i messaggi di cordoglio scritti da follower, amici e colleghi rivolti al giornalista in queste ore durissimi sotto il profilo umano e affettivo. Dall'abbraccio di Federica Masolin fino alle parole di Luca Serafini che su Facebook gli ha scritto: "Carissimo Marco Nosotti ti abbraccio fortissimo, non oso pensare quale cratere tu abbia nel cuore, quali fruste insanguinano in queste ore la tua anima bella e semplice. Ho di te un ricordo costante di uomo puro, leale, sincero, legato a valori antichi e saldissimi. Ti benedica e ti accompagni dall’alto, Silvia, senza lasciarti mai".