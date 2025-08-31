Marchetti assegna il rigore all’Udinese contro l’Inter ma l’audio non funziona: annuncio VAR surreale

L'arbitro Marchetti ha dovuto fare i conti con il primo annuncio VAR della sua carriera durante Inter-Udinese. Le cose però, per il direttore di gara, sono andate malissimo: nessuno ha potuto ascoltare le sue parole a causa di un problema tecnico. Una situazione curiosa, con la nuova spiegazione pubblica delle decisioni prese con la moviola in campo che finora sta suscitando perplessità. Fortunatamente il secondo annuncio di Marchetti per l'annullamento del gol di Dimarco è andato bene.

L'arbitro Marchetti annuncia il rigore VAR per l'Udinese contro l'Inter

Nel primo tempo del match tra Inter e Udinese, ecco un episodio da moviola con l’intervento della tecnologia. Tocco con il braccio di Dumfries su una deviazione di Bertola e grandi proteste dei giocatori bianconeri. L’arbitro Marchetti è stato richiamato all’on-field review e, dopo la revisione, è tornato sui suoi passi concedendo il calcio di rigore ai friulani. Decisione corretta in termini di regolamento.

Non si sente nulla, situazione surreale in Inter-Udinese

Questa decisione sarebbe dovuta essere comunicata con il nuovo annuncio VAR sia ai giocatori che al pubblico. Marchetti si è portato in mezzo al campo e ha iniziato a parlare, ma nessuno ha sentito nulla, tranne forse qualcuno vicino al fischietto. La sua gestualità ha fatto capire quale fosse la sua scelta, ovvero assegnare il rigore. Fischi da parte di tutto il pubblico del Meazza (non solo per la decisione di fischiare il penalty alla formazione ospite) e mancata spiegazione del motivo per cui il tocco di mano (evidente) è stato sanzionato.

Un guasto tecnico – tutto da chiarire – ha impedito la diffusione negli altoparlanti dello stadio delle parole dell’arbitro Marchetti. Dopo l’annuncio impacciato e rigidissimo di Manganiello la scorsa settimana in Como-Lazio, è arrivato ora quello “silenziato” di Marchetti in Inter-Udinese. Non certo il miglior modo per inaugurare questa novità nella nostra Serie A.

Problema sistemato, l'annuncio VAR funziona sul gol annullato a Dimarco

Buona la terza però visto che nel secondo tempo di Inter-Udinese, nuovo annuncio Var questa volta andato a buon fine e sentito da tutti. Marchetti ha spiegato allo stadio di aver annullato la rete di Dimarco per una posizione irregolare di Thuram. Forte e chiaro.