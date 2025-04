video suggerito

Marchesin lancia pesantissime accuse a Borja durante River-Boca: "Sei un picchiatore di bambini" Durante il 'Super Clasico' River Plate-Boca Juniors sono volate parole grosse. Il portiere Marchesin ha attaccato l'attaccante colombiano Borja, finito in una brutta vicenda dalla quale era stato poi assolto.

A cura di Alessio Morra

Il River Plate ha vinto 2-1 il ‘Clasico' con il Boca Juniors. La partita è stata contrassegnata da un gol bellissimo del 17enne Franco Mastantuono, che è diventato il più giovane goleador di sempre di River-Boca. La partita è, come da tradizione, stata durissima. Toni che si sono alzati con il passare del tempo e parole fortissime dette dal portiere del Boca Agustin Marchesin all'attaccante del River: il colombiano Miguel Borja.

"Sei un codardo! Hai picchiato i tuoi figli"

Il finale di partita è stato caldissimo. Secondo quanto riportato da ‘ESPN Premium'. Il portiere Agustin Marchesin ha attaccato con parole durissime il colombiano Borja, che nelle scorse settimane ha subito un'accusa molto pesante, dalla quale in realtà è stato prosciolto. L'ex portiere della nazionale argentina a Borja ha detto: "Borja sei un codardo. Sei un picchiatore di bambini. Hai picchiato i tuoi figli".

Borja totalmente assolto dalle accuse

Marchesin si riferiva alla denuncia che Valeria Goluza, preside della scuola frequentata dai bambini, aveva presentato contro di lui per maltrattamento infantile. In poche parole, il giocatore era stato accusato di aver messo le mani addosso, in modo pesante, ai figli Samuel e Joel (di 10 e 7 anni). La denuncia era partita d'ufficio perché il più piccolo aveva detto alla maestra che lui e il fratello maggiore quando si comportavano male venivano colpite con delle cinturate sulle gambe.

I servizi sociali sono intervenuti di concerto con il tribunale per certificare presunti abusi fisici sui minori. La relazione ha stabilito che i bambini ‘non hanno subito alcun tipo di violenza fisica' e sono stati assegnati ai genitori. Oltre ai bimbi è stata sentita anche la madre, Linda Perez Martinez, nonché moglie di Borja, che nonostante sia stato assolto ha ascoltato delle parole feroci da parte di Marchesin durante River Plate-Boca Juniors. Gli avvocati del calciatore sostengono che si tratti di ‘una falsa accusa' e hanno sporto denuncia contro la scuola.