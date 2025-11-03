Marchegiani svela il segreto di Maignan sui rigori: “È Claudio Filippi. Ha modi particolari…”

Luca Marchegiani a Sky Calcio Club ha svelato il segreto di Mike Maignan sui calci di rigore dopo che il portiere del Milan ha fermato il tiro dagli undici metri di Paulo Dybala nel big match della 10a giornata di Serie A contro la Roma. Una parata che ha permesso al Diavolo di portarsi al secondo posto in classifica a -1 dal Napoli.

L'ex portiere di Lazio e Torino ha spiegato il ‘segreto' del numero 16 rossonero, ovvero il suo preparatore Claudio Filippi che Marchegiani conosce bene: "Io l’ho avuto al Chievo ed è stato l’anno in cui ho parato cinque rigori consecutivi. Lui aveva un modo di prepararmi all’avversario particolare…".

Marchegiani prosegue così la sua considerazione: "Mi istruiva bene. Avevo buone probabilità di sapere dove avrebbe calciato. C’è uno studio dietro e una preparazione finalizzata a individuare da che parte tireranno. Poi i portieri di oggi… se individuano la parte…".

Maignan racconta così i momenti del rigore parato a Dybala: "Ero fiducioso"

Il portiere del Milan ha raccontato così a DAZN i momenti che hanno preceduto il rigore parato a Paulo Dybala: “Momento decisivo per la squadra, ero fiducioso, i miei compagni avevano fiducia in me. Sono contento per quello che ho dato alla squadra”.

Non è il primo penalty che Maignan para con la maglia rossonera: lo scorso anno aveva fermato Moise Kean a Firenze e nel 2023 aveva ipnotizzato Kvaratskhelia nel match di ritorno dei quarti di Champions League. Altre due prodezze dal dischetto del francese sono arrivate contro Berardi nella stagione 22-23 e a Salah, contro il Liverpool, in quella precedente.

Da quest'anno, con l'avvento di Massimiliano Allegri, Maignan ha cambiato preparatore e i frutti del lavoro si vedono sotto molti punti di vista: lo scorso anno il francese in più di un'occasione era parso in difficoltà mentre in questi primi mesi di stagione è tornato una sicurezza.