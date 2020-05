Un appello forte, che non lascia indifferenti. Diego Armando Maradona ha deciso di metterci la faccia, "scendendo in campo" per aiutare i più bisognosi. Il 10 più famoso della storia del calcio, attuale tecnico del Gimnasia La Plata si è lasciato andare alle lacrime nel corso di un video-messaggio con la richiesta di aiuto per una ONG che garantisce il suo supporto a migliaia di bambini poveri. Immagini che hanno fatto il giro del mondo.

L'appello di Diego Armando Maradona per i bambini bisognosi

Non è riuscito a trattenere l'emozione Diego Armando Maradona. La grande gloria argentina ha voluto lanciare un appello, dimostrando ancora una volta la sua generosità e attenzione nei confronti dei più sfortunati. El Pibe ha pubblicato un video dedicato a Corazones Solidarios (ovvero "Cuori di solidarietà"), una ONG che fornisce un costante supporto a migliaia di bambini poveri. L'ex leggenda del Napoli che in giovanissima età ha conosciuto la povertà e la fame nel quartiere di Villa Fiorito, una delle zone più difficili all'epoca di Buenos Aires, si è commosso pensando a tutti coloro i quali stanno vivendo momenti terribili.

Maradona in lacrime, il messaggio per Corazones Solidarios

Poche parole quelle di Diego Armando Maradona, ma destinate a lasciare il segno: "A Corazones Solidarios, tutto il mio amore e la mia tenerezza. Aiutate le persone a mangiare. Il mio non è uno show, perché è una cosa che ho vissuto a Villa Fiorito". La commozione dell'attuale allenatore del Gimnasia la dice lunga sulle difficoltà del momento della Ong che sta cercando di aiutare tantissimi bambini sudamericani, in un periodo storico reso ancor più complicato dall'emergenza Coronavirus. Il video ha fatto il giro del mondo e sicuramente l'appello di Maradona non resterà inascoltato.