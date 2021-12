“Mangia spaghetti, beve Moretti”: nel coro dei tifosi del Tottenham per Conte c’è uno sfottò Tifosi Spurs letteralmente impazziti per il tecnico italiano che ha riportato la squadra in poche settimane a ridosso della Zona Champions.

A cura di Alessio Pediglieri

L'ultimo mese di Premier League ha sorriso ad Antonio Conte e alla sua nuova squadra, il Tottenham che nelle sue ultime sei uscite in campionato non ha più perso. Un cambiamento di trend importantissimo per gli Spurs costretti all'inseguimento in classifica e feriti nell'orgoglio (e nel portafogli) dall'eliminazione a tavolino dalla Conference League per decisione della Uefa. E la fine dell'anno sta arrivando con il sorriso sulle labbra anche dopo l'ultimo match vinto 3-0 in scioltezza sul Crystal Palace. Tanto che il tecnico ex Inter è sempre più idolo della tifoseria che gli ha dedicato un inno tutto per lui.

"Antonio Conte mangia spaghetti, beve Moretti e odia il Chelsea". Questo il testo della canzone degli ultrà dei Tottenham, non certo un inno votato alla fantasia o di particolare ricchezza linguistica ma che rende benissimo l'idea del clima che si sta vivendo a Londra, sponda Tottenham. Anche in questo caso il ‘distinguo' è d'obbligo perché Conte c'era già stato nella City, ad allenare, ma il Chelsea. L'odiato rivale degli Spurs che infatti hanno voluto inserire il riferimento ai Blues rimarcando l'appertenenza attuale del tecnico alla causa Tottenham.

Una delle mimiche facciali che hanno reso celebre Antonio Conte per come vive le partite a bordo campo

Il motivo è evidente: la rivalità cittadina unita all'addio da Abramovich non senza feroci polemiche e discussioni sul fronte mercato, che portarono alla conclusione anticipata dall'avventura in Blues. Se davvero Conte abbia ancora il dente avvelenato con il Chelsea non è dato sapere ma ufficialmente è diventato un nuovo vessillo da parte dei tifosi Spurs, letteralmente impazziti per lui. Che già da subito avevano quasi idolatrato l'allenatore pugliese subito dopo il suo arrivo, qualche mese fa, dimenticando subito il gran rifiuto estivo che lo stesso Conte aveva espresso, declinando il progetto iniziale di Parateci e del club.

Leggi anche Focolaio Covid nel Tottenham di Conte: 6 giocatori e 2 membri dello staff sono positivi

Oggi, invece, concluso l'ennesimo accordo milionario, Conte è fortemente alla guida dei londinesi che stanno risalendo la china in classifica: al momento hanno colmato gran parte del gap e sono solamente a 4 lunghezze dalla Zona Champions, obiettivo minimo che il Tottenham si è prefisso di raggiungere quest'anno.