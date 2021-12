L’eliminazione in Conference brucia al Tottenham che valuta la causa per recuperare i soldi Dopo l’eliminazione a tavolino in Conference League con lo 0-3 d’ufficio contro il Rennes, il Tottenham sta valutando di fare causa all’Uefa per i mancati introiti.

A cura di Marco Beltrami

La soddisfazione per il pareggio, seppur in emergenza, contro il Liverpool ha lasciato spazio all'amarezza in casa Tottenham. È arrivata infatti in mattinata l'ufficialità in merito alla sfida di Conference League contro il Rennes rinviata a causa del focolaio Covid tra le fila degli Spurs. L'Organo di Controllo, Etico e Disciplinare UEFA ha assegnato il 3-0 a tavolino in favore dei francesi, sancendo di fatto la fine dell'avventura europea per i londinesi. Un verdetto difficile da digerire per il Tottenham, e il manager Antonio Conte, che sta valutando di fare causa al massimo organo calcistico continentale.

Le difficoltà legate alla possibilità di trovare una data per far recuperare Tottenham-Rennes sono state decisive nella decisione dell'UEFA. In realtà il Tottenham aveva anche proposto di invertire il campo e disputare il match in terra transalpina chiedendo alla Premier di spostare la sfida con il Leicester. Una proposta bocciata dall'organismo che cura gli interessi del massimo campionato inglese, ma che già non aveva fatto breccia del Rennes, stizzito per l'annullamento della gara quando già era in Inghilterra. Il resto è cosa nota, con lo 0-3 a tavolino che fa sorridere il Rennes e fa arrabbiare gli inglesi.

Questi ultimi stando alle indiscrezioni del The Telegraph, hanno accettato la decisione a malincuore. Fonti vicine al club parlano infatti di un Conte molto arrabbiato, e di uno spogliatoio deluso. E un portavoce del club ha dichiarato: "Siamo delusi dalla sentenza della Corte d'Appello UEFA e dal rifiuto di concedere più tempo per la riprogrammazione della partita. Tuttavia, dobbiamo accettare questa sentenza e ora la nostra attenzione si sposta sulle competizioni in cui siamo ancora in gioco".

A tal proposito il club sta valutando la possibilità di richiedere una consulenza legale. La stessa potrebbe servire non per un ricorso sull'esclusione dell'Europa ma per una causa per potenziali introiti persi. Il Tottenham infatti non giocando contro il Rennes, e dicendo addio alla Conference League ha perso la possibilità di incassare soldi. Una situazione che non è stata gradita alla dirigenza, che dunque potrebbe agire legalmente nei confronti dell'UEFA.