Manfredini e le scommesse alla Lazio: “Inzaghi ritirava i soldi, Tare beveva tutto in un minuto”

Christian Manfredini alla Lazio ha chiuso la sua carriera ad alto livello, riuscendo a mettere in bacheca Coppa Italia e Supercoppa nel 2009, poco prima di finire fuori rosa nelle due stagioni successive, le ultime del suo contratto. In quella Lazio ci giocavano anche Simone Inzaghi e Igli Tare, protagonisti del gustoso racconto che Manfredini fa al podcast ‘DoppioPasso' circa le scommesse vinte dall'albanese bevendo come un'idrovora.

Christian Manfredini racconta le scommesse alla Lazio, con Inzaghi e Tare protagonisti

"Simone fa morire dal ridere, è simpaticissimo – attacca Manfredini – Igli e Simone giocavano sempre fra di loro, un giorno ci mettiamo d'accordo e diciamo: facciamo una scommessa. Quando facevamo le scommesse, poi Simone era quello che rompeva le scatole, passava a fare il giro e tutti mettevano 50 euro sul tavolo. Tu dovevi dare 50 euro perché lui doveva fare la scommessa. Anche se non volevi, ti facevano cacciare i 50 euro. E tieni 50 euro, vabbè, ma non una volta, tante volte".

Christian Manfredini con Massimo Oddo alla Lazio

"Quindi scommessa con Tare – prosegue il racconto dell'ex esterno d'attacco ivoriano naturalizzato italiano – Devi bere quattro litri di tè in un minuto. Sapete la bottiglia da un litro e mezzo di tè? Igli si siede, prende la bottiglia in mano, la gira così e beve. Oh, si è fatto quattro litri di tè. E ha preso i soldi. Igli, a parte gli scherzi, era intelligente, aveva già una visione che era oltre, sapeva parlare tre, quattro lingue. Infatti, vedete che fa oggi, era già di livello".

Leggi anche Maurizio Sarri ricoverato in clinica per accertamenti dopo non aver diretto l'allenamento della Lazio

@doppiopassopodcast “SCOMMETTEVAMO CON TARE E SIMONE INZAGHI: 50€ A TESTA E…” 🤣 – Christian Manfredini a DoppioPasso Podcast ♬ suono originale – DoppioPasso Podcast

"Lotito veniva e a un certo punto si addormentava"

Nonostante con la Lazio non sia finita benissimo, Manfredini, oggi 50enne, ha parole di stima per Claudio Lotito: "Io non ho mai visto una persona così caparbia, così capace, però senza modi. Poi ci faceva ridere perché veniva, si sedeva, poi a un certo punto si addormentava, perché lui non dorme, parla contemporaneamente con tre telefoni, ma è un fenomeno. Si faceva leggere poi tutti gli insulti che riceveva, ma non gliene fotteva niente. Però poi bisogna dire anche la parte opposta, non ha i modi ed è diretto, però è una persona capace. Anche perché non stai a quei livelli per così tanti anni se non hai competenze, è caparbio, tosto, tosto".