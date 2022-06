Mané infiamma il mercato: “Bayern o Barcellona? Non sono male, ma la mia squadra è il Marsiglia” Sadio Mané infiamma il mercato e sorprende tutti con una risposta dopo essere diventato il migliore cannoniere nella storia del Senegal con 32 reti.

A cura di Vito Lamorte

C'è grande curiosità in merito al futuro di alcune stelle del Liverpool. I Reds hanno raggiunto la terza finale di Champions League in cinque anni ma, nonostante la grande competitività sia in Inghilterra che in Europa, alcuni top player potrebbero lasciare Anfiled Road durante la sessione estiva di mercato.

Uno dei nomi più chiacchierati è quello di Sadio Mané, che prima della finale di Champions League aveva lasciato intendere che il suo periodo in Inghilterra fosse giunto al termine e accostati al suo nome ci sono i nomi di Bayern Monaco e Barcellona. Il calciatore senegalese, però, ha sorpreso tutti con alcune affermazioni in merito al suo futuro: Dopo la vittoria del Senegal sul Benin per 3-1 ha risposto in maniera piuttosto particolare ad una domanda sul suo futuro e ha spiazzato tutti i presenti: in zona mista ha parlato dell'interesse di alcune big ma ha ammesso che la sua squadra del cuore è l'Olympique di Marsiglia.

Il numero 10 del Liverpool ha affermato: "Bayern o Barcellona? Non sono male ma la mia squadra preferita è l'Olympique di Marsiglia". Una risposta davvero sorprendente. Quella contro il Real Madrid del 28 maggio potrebbe essere stata la sua ultima partita con la maglia del Liverpool, dal momento che le voci sul suo futuro non hanno come base la sua permanenza con i Reds dopo sei stagioni.

L'ingaggio di Sadio Mané da parte del Marsiglia è un'utopia, visto che il club francese non ha liquidità sufficiente per intraprendere un'operazione da 30 milioni di euro ma le dichiarazioni sono piaciute molto in Francia e il video è stato ripreso anche dai canali social dell'OM.

Con la doppietta di ieri Sadio Mané è diventato il migliore cannoniere nella storia del Senegal con 32 reti: dopo la vittoria della Coppa d'Africa di qualche mese fa, ecco un altro grande traguardo per questo fantastico calciatore. Adesso ci toccherà scoprire per qualche squadra giocherà il prossimo anno, ma sappiamo per quale fa il tifo.