Mancini rimprovera Donnarumma e Acerbi: “Se non si divertono è un problema, dovevano dirmelo”

A cura di Alessio Morra

Roberto Mancini è stato criticato da più parti per alcune scelte di formazioni per la semifinale di Nations League tra Spagna e Italia. Il c.t. in questi cinque anni di sua gestione ha sempre aperto le porte a tutti ed è sempre stato schietto. Non si è nascosto, mai, non ha evitato di nascondere le sue emozioni nemmeno nel momento più brutto della sua gestione, la mancata qualificazione ai Mondiali 2022. E con altrettanta sincerità prima di Italia-Olanda ha mandato un messaggio piuttosto chiaro a Gigio Donnarumma e Francesco Acerbi, due dei senatori della Nazionale.

Il c.t. non ha gradito alcune affermazioni del portiere del Psg e del centrale dell'Inter, due calciatori su cui Mancini fa grande affidamento. Il primo è il titolare inamovibile, mentre il secondo a 34 anni ha conquistato il posto da titolare. Sia Donnarumma che Acerbi, candidamente, dopo Spagna-Italia avevano affermato che non si divertono come un tempo giocando con la Nazionale.

Parole magari figlie di uno sfogo o della delusione per il ko beffardo con gli spagnoli. Ma al di là di ogni possibile attenuante generica quelle parole a Mancini non sono piaciute per niente: "Non so se abbiano detto davvero quelle parole: a me non le hanno detto, ma glielo chiederò. Però, al di là della stanchezza di fine stagione, se non si divertono loro è un problema".

Insomma, il selezionatore azzurro non l'ha presa bene e non ha fatto niente per mascherarlo. E per suffragare le sue parole ha aggiunto: "A me, appena arrivo in uno stadio così, su un campo così, viene voglia di giocare a pallone. Ti devi sempre divertire, se è così dovevano dirmelo prima".