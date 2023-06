Italia-Olanda le probabili formazioni della partita di Nations League: in campo Raspadori e Retegui Dopo aver perso 2-1 contro la Spagna in semifinale, l’Italia torna in campo in Nations League. Domenica 18 giugno alle ore 15 si disputa la finalina con l’Olanda. Mancini effettuerà diversi cambi di formazione. Tridente inedito.

A cura di Alessio Morra

La partita con la Spagna è andata male. Gli Azzurri sono stati battuti in semifinale e ora sono costretti a giocare la finale del 3° e 4° posto. La cosiddetta finalina, esattamente come due anni fa, quando la Nazionale a Torino conquistò il bronzo della Nations League battendo il Belgio. Stavolta a Enschede l'Italia giocherà contro i padroni di casa e farà di tutto per evitare di perdere un'altra partita. Mancini mescola le carte, torna al 4-3-3 e cambia diversi uomini. In avanti tocca a Retegui.

Ronald Koeman è tornato sulla panchina dell'Olanda ed è già in discussione, avendo perse due partite su tre. ‘Rambo' non può fallire e di turnover ne farà pochissimo, sfruttando anche il giorno di riposo in più. Dal primo minuto giocheranno grossomodo i titolari, tra questi anche Dumfries e Koopmeiners, ma ci sarà spazio pure per il giovane Xavi Simons. L'unica punta sarà Gakpo, l'attaccante del Liverpool.

Mancini invece cambierà molto di più. In primis perché è rimasto scontento di alcuni giocatori e poi perché ce ne sono alcuni che avrebbero già potuto giocare giovedì contro la Spagna. In porta dovrebbe esserci Meret. Toloi e Acerbi i centrali nel 4-3-3 con Dimarco dal primo minuto. A metà campo i romanisti Pellegrini e Cristante.

Tridente inedito con Chiesa, Raspadori, che torna in Nazionale dopo diversi mesi, e l'oriundo Retegui, che rileva Immobile e proverà a confermare il suo incredibile score in azzurro: fin qui due partite due gol.

Le probabili formazioni di Olanda-Italia di Nations League

Olanda (4-2-3-1): Bijlow; Dumfries, Geertruida, Van Dijk, Aké; Wieffer, De Jong; Malen, Koopmeiners, Simons, Gakpo. C.t.: Koeman

Italia (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Acerbi, Toloi, Dimarco; Cristante, Jorginho, Pellegrini; Chiesa, Retegui, Raspadori. C.t.: Mancini