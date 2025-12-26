Manchester United-Newcastle, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Giornata di calcio anche oggi, venerdì 26 gennaio con una partita valida per la Premier League. Si tratta di Manchester United-Newcastle che si giocherà alle 21:00 ed è valida per il 18° turno di campionato inglese. Diretta in esclusiva in TV e in streaming per gli abbonati Sky.

A Santo Stefano si scende in campo. Tradizione rispettata per un calcio inglese che da sempre ha abituato a non ammettere pause durante il periodo natalizio e di inizio anno. Così in Inghilterra alle 21:00di questa sera luci accese ad Old Trafford con i padroni di casa che ospitano il Newcastle per la Premier League, come anticipo del 18° turno che si prolungherà tra Natale e Capodanno. Sarà una partita che non coinvolgerà le prime posizioni in classifica, anzi: il Manchester United si avvicina alla sfida dal 7° posto con 26 punti, mentre il Newcastle occupa l'11° posizione con 23 punti.

I Red Devils, in eterna e costante crisi, hanno subito un duro colpo anche per l'infortunio di capitan Bruno Fernandes, mentre i Magpies dovranno fare a meno di Kieran Trippier, infortunatosi alla coscia a novembre, con un rientro previsto non prima del 2026. Anche il portiere titolare Nick Pope è fuori per infortunio, mentre si monitorizza la situazione di Sandro Tonali, che dovrebbe essere del match.

Partita: Manchester United-Newcastle

Dove: Old Trafford (Manchester)

Quando: venerdì 26 dicembre 2025

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: NOW, SkyGo

Competizione: 18° turno di Premier League

Dove vedere Manchester United-Newcastle in TV: la diretta esclusiva

L'anticipo del Boxing Day inglese rappresentato dalla sfida di Old Trafford tra i Red Devils e i Magpies si potrà vedere in esclusiva in TV solo per gli abbonati di Sky. L'incontro sarà trasmesso sui canali Sky Sport, Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio.

Manchester United-Newcastle dove vederla in diretta streaming: l'orario

Manchester United-Newcastle sarà visibile anche via streaming, sempre in diretta e sempre in esclusiva. Per gli abbonati Sky possibilità di seguire l'incontro sui dispositivi mobili attraverso l'applicazione SkyGO, mentre a pagamento on demand ci si può rivolgere al servizio di NOW.

Manchester United-Newcastle, le probabili formazioni della partita di Premier

MANCHESTER UNITED (3-4-3): Lammens; Yoro, Heaven, Shaw; Dalot, Ugarte, Mainoo, Dorgu; Mount, Cunha, Sesko.

NEWCASTLE (4-3-3): Ramsdale; Miley, Schär, Thiaw, Hall; Tonali, Guimarães, Ramsey; J. Murphy, Woltemade, Gordon