Manchester United-Manchester City in Community Shield, dove vederla in TV e diretta streaming Manchester United-Manchester City è la partita che mette in palio il Community Shield in programma oggi sabato 10 agosto alle ore 16 allo stadio Wembley di Londra. Nessuna diretta TV e streaming in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Manchester United-Manchester City è la partita che mette in palio il Community Shield. Si gioca oggi sabato 10 agosto alle ore 16 allo stadio Wembley di Londra, con la squadra di Guardiola e quella di ten Hag che sperano di iniziare bene la stagione. Si affrontano la formazione vincitrice della Premier nella scorsa annata, ovvero quella di Haaland, e quella vincitrice della FA Cup, i Red Devils. La partita finora non è in programmazione su nessuna emittente in TV e non si potrà seguire dunque nemmeno in streaming in Italia. Ecco tutto quello che c'è da sapere.

Partita: Manchester United-Manchester City

Quando: sabato 10 agosto 2024

Orario: 16:00

Diretta TV: –

Diretta Streaming: –

Competizione: Community Shield

Dove vedere Manchester United-Manchester City in diretta TV

Dove vedere in TV Manchester United-Manchester City? Al momento non è prevista diretta TV per il derby di Manchester valido per il Community Shield. Nessuna emittente per ora ha acquistato i diritti per la partita che potrebbe dunque non essere trasmessa in territorio italiano e dunque non visibile.

Manchester United-Manchester City dove vederla in diretta streaming

Manchester United-Manchester City non si potrà seguire nemmeno in streaming. La partita valida per il Community Shield non si potrà seguire su dispositivi portatili e fissi, utilizzando una connessione internet.

La probabili formazioni di Manchester United-Manchester City

Manchester United in campo con il 4-2-3-1, con il figliol prodigo Sancho che potrebbe ritrovare spazio nell'undici titolare con Diallo e Mount alle spalle di Rashford. Stesso schema per il Manchester City di Guardiola, che propone diverse novità come quelle relative alla presenza di Bobb e McAtee con Grealish a sostegno di Haaland. Le pro

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Onana; Dalot, Martinez, Amass, Evans; Casemiro, Eriksen; Diallo, Mount, Sancho; Rashford.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ortega; Lewis, Akanji, Dias, Gvardiol; Phillips, Kovacic; Bobb, McAtee, Grealish; Haaland.