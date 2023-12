Manchester City-Urawa Reds al Mondiale per Club, dove vederla in TV e streaming Manchester City-Urawa Reds è la seconda semifinale del Mondiale per Club 2023: si gioca allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah martedì 19 dicembre 2022 con fischio d’inizio alle ore 19:00 con diretta streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City fa il suo debutto nel Mondiale per Club 2023 e sfida gliUrawa Red Diamonds. Si gioca martedì 19 dicembre 2023 allo stadio King Abdullah Sports City di Jeddah con diretta streaming sul canale Youtube di Cronache di Spogliatoio.

I campioni d'Europa in carica, dopo il deludente pareggio in Premier League contro il Crystal Palace, sfideranno i vincitori della Champions League asiatica nel 2022 che nel primo turno hanno battuto per 1-0 i messicani del Leon grazie al gol di Schalk. La vincente del confronto sfiderà nella finalissima il Fluminense di Marcelo e Felipe Melo, che ha battuti per 2-0 l'Al Ahly.

Guardiola nella conferenza stampa alla vigilia del match si è espresso così: “È la prima volta qui per il Manchester City ed è un piacere essere qui, un onore. Lo prendiamo come un privilegio, è un onore essere qui. Giocare domani significa che hai fatto qualcosa di eccezionale in precedenza. Ora meritiamoci la finale".

Partita: Manchester City-Urawa Reds

Quando si gioca: martedì 19 dicembre 2023

Orario: 19:00

Dove si gioca: Stadio King Abdullah Sports City, Jeddah

Canale TV: –

Diretta streaming: Cronache di Spogliatoio, canale YouTube

Competizione: Mondiale per Club 2023, semifinale

Quando si gioca Manchester City-Urawa Reds e dove vederla in TV: il canale in chiaro

Manchester City-Urawa Reds non sarà visibile in diretta TV sui canali del digitale terrestre o sulle solite piattaforme ma si potrà vedere su una moderna smart tv scaricando l'app di Youtube e sintonizzandosi sul canale di Cronache di Spogliatoio.

Manchester City-Urawa Reds dove vederla in streaming gratis

Il match tra Urawa Red Diamonds e Manchester City si potrà seguire, naturalmente, anche in streaming su dispositivi mobili come pc, tablet o smartphone.

Le probabili formazioni di Manchester City-Urawa Reds

Guardiola dovrebbe affidarsi ad Haaland riferimento centrale in attacco con Foden e Grealish nel tridente offensivo. A centrocampo Rodri con Rico Lewis e Bernardo Silva. Walker, Dias, Ake e Gvardiol nella linea a 4 iniziale davanti ad Ederson.

Skorza dovrebbe schierare la sua squadra con il 4-5-1: Kantè unica punta e una folta mediana con calciatori pronti per ribaltare l'azione.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Walker, Dias, Ake, Gvardiol; Rodri, Lewis, Silva; Foden, Grealish, Haaland. Allenatore: Guardiola.

URAWA REDS (4-5-1): Nishikawa, Ogiwara, Scholz, Hoibraten, Akimoto; Okubo, Ito, Iwao, Panya, Koizumi; Kantè. Allenatore: Skorza.