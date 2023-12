A Marcelo basta una giocata per illuminare il Fluminense: è la prima finalista del Mondiale per club 2023 Il Fluminense è la prima squadra finalista del Mondiale per club 2023: battuto per 2-0 l’Al Ahly grazie alle reti di Jhon Arias e John Kennedy. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

11 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Fluminense è la prima squadra finalista del Mondiale per club 2023. La squadra di Fernando Diniz, vincitrice della Copa Libertadores, ha battuto per 2-0 l’Al Ahly grazie alle reti di Jhon Arias e John Kennedy staccando il pass per l'ultimo atto del torneo FIFA che si sta giocando in Arabia Saudita.

I brasiliani hanno rispettato il pronostico della vigilia, nonostante qualche difficoltà nella prima parte di stagione e raggiungono l’atto conclusivo della manifestazione: grande protagonista della gara è Marcelo, che con un tunnel si prende un calcio di rigore e permette alla sua squadra di andare in vantaggio.

Ora il Flu se la vedrà con la vincente dell’altra semifinale tra Manchester City e Urawa City Diamonds.

L’Al Ahly ha messo paura ai brasiliani nel primo tempo con diversi occasioni da gol ma nella ripresa abbassa i ritmi e lascia sia pallino del gioco che possesso palla in mano al Fluminense. I brasiliani provano a rendersi pericolosi, ma sbagliano spesso l’ultimo passaggio.

L’episodio che cambia tutto arriva poco dopo un'ora: Marcelo viene servito sulla sinistra e viene buttato giù in area di rigore dopo aver saltato con un tunnel Percy Tau. Marciniak non ha dubbi e indica il dischetto. Jhon Arias batte El Shenawy e sblocca la partita.

Al 90′ John Kennedy regala al Fluminense il raddoppio e l’accesso alla finale del Mondiale per Club.

Il tabellino di Fluminense-Al Ahly

RETI: 71′ Arias su rigore, 90 Kennedy.

FLUMINENSE (4-2-3-1) – Fabio; Xavier (83′ Guga), Nino, Felipe Melo (76′ Marlon), Marcelo (80′ Kennedy); André, Martinelli; Arias, Ganso (80′ Reis), Keno (79′ Lima); Cano. All. Diniz.

AL AHLY (4-5-1) – El-Shenawy; Hany, Ibrahim, Abdelmonem, Maaloul; Tau (75′ Fouad), Tawfik (75′ Magdy Afsha), Attia (91′ El-Solia), Ashour (91′ Rabia), El Shahat; Kahraba (75′ Mohamed). All. Koller.

AMMONITI: Martinelli, Abdelmonem.

ARBITRO: Szymon Marciniak (Polonia).