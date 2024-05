video suggerito

Il sindacato dei calciatori minaccia la FIFA: “Stop al nuovo Mondiale per club o pronti a fare causa” Il sindacato internazionale dei calciatori Fifpro e e l’organizzazione World Leagues minacciano la FIFA: stop al nuovo Mondiale per Club o faranno causa. Chiedono che sia eliminata anche la nuova Coppa Intercontinentale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La FIFA deve fare i conti con un ostacolo importante nell’organizzazione del nuovo Mondiale per Club a 32 squadre, che si giocherà per la prima volta negli Stati Uniti d’America nel 2025: si tratta della minaccia di azioni legali da parte del sindacato internazionale dei calciatori, Fifpro, e dell’organizzazione World Leagues stanno minacciando se non ci saranno modifiche al nuovo torneo.

Secondo quanto svelato dal quotidiano inglese The Times, le due associazioni hanno inviato una lettera congiunta alla FIFA affermando di aver fatto ricorso a una consulenza legale. Si legge che "se la FIFA rifiuterà di impegnarsi formalmente a risolvere le questioni al suo prossimo consiglio, saremo costretti a consigliare ai nostri membri le opzioni disponibili per loro, sia individualmente che collettivamente, per tutelare proattivamente i loro interessi. Queste opzioni includono azioni legali contro la FIFA, su cui abbiamo ora commissionato consulenza legale esterna".

La lettera di FIFpro e World League alla FIFA: "Pronti a fare causa"

FIFpro e World League affermano che il nuovo calendario delle partite della FIFA è oltre la saturazione e questo sta causando "danni economici" alle leghe nazionali oltre a sottoporre i calciatori al "rischio significativo di infortuni".

La lettera chiede al Consiglio della FIFA, nel suo incontro a Bangkok la prossima settimana, di riprogrammare la competizione e riaprire le discussioni sul calendario delle partite internazionali.

La lettera, inviata anche al presidente della FIFA Gianni Infantino, prosegue così: "La FIFA ha continuamente e costantemente preso decisioni unilaterali a vantaggio delle proprie competizioni e degli interessi commerciali, mentre danneggia negativamente le leghe nazionali e i giocatori. Per un periodo significativo, la FIFA ha ignorato i tentativi ripetuti da parte di leghe e sindacati di affrontare questa questione".

Come funziona il nuovo Mondiale per Club

Il Mondiale per Club prevede che le squadre giocheranno tre partite della fase a gironi e fino a quattro partite della fase a eliminazione diretta: la manifestazione durerà un mese, dal 15 giugno al 13 luglio, e inizierà solo due settimane dopo la finale di Champions League.

Il vecchio Mondiale per Club non scomparirà, ma resterà a cadenza annuale e sarà ribattezzato Coppa Intercontinentale: Fifpro e le World Leagues chiedono che questo torneo venga eliminato.