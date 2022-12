Manchester City-Liverpool oggi, dove vederla in TV e streaming su Sky o DAZN: orario e formazioni Manchester City e Liverpool si sfidano per la gara valida per gli ottavi di finale della Carabao Cup. Il match che si giocherà all’Etihad Stadium sarà trasmesso in diretta TV e streaming da DAZN e NOVE.

Manchester City e Liverpool si affrontano per gli ottavi di finale della Coppa di Lega Inglese, ormai nota come Carabao Cup. Tra i match in programma nel turno della fase a eliminazione diretta c'è anche il prestigioso confronto tra i campioni d'Inghilterra e i detentori del titolo: un match che vedrà di fronte Pep Guardiola e Jurgen Klopp. Erling Haaland e Mohamed Salah. In vista del ritorno in campo della Premier League, il calcio inglese riparte con una sfida che mette di fronte due delle migliori squadre del panorama internazionale. La gara dell'Etihad Stadium si potrà seguire in diretta TV e streaming da DAZN e NOVE.

Citizens e Reds sono scesi in campo una sola volta in questa competizione, almeno finora: i primi hanno superato il Chelsea con un netto 2-0 mentre i secondi hanno battuto 1-0 il Derby County.

C'è grande attesa per questa sfida, che mette di fronte i club che si sono maggiormente distinti in questi ultimi anni e si sono spartiti i titoli con grande equità: lo scorso anno il Manchester City ha vinto la Premier League mentre il Liverpool si è portato a casa FA Cup, Carabao Cup e Community Shield.

Jurgen Klopp è imbattuto negli ultimi cinque confronti con Pep Guardiola (tre vittorie e due pareggi) e vuole proseguire la striscia positiva anche nel quarto turno della League Cup.

Manchester City-Liverpool dove vederla in diretta TV

La sfida tra i Citizens di Pep Guardiola e i Reds di Jurgen Klopp si potrà vedere in diretta TV in chiaro sul NOVE, il canale numero 9 del digitale terrestre, e su DAZN. Sulla piattaforma che ha i diritti anche per la Serie A la gata verrà raccontata da Edoardo Testoni con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini. Il match di Coppa di Lega Inglese sarà trasmesso in diretta anche sulle reti Discovery, in particolare su Discovery +, e sarà visibile su tutte le smart tv compatibili con l’app oppure collegando alla tv dispositivi appositi come Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Dove vedere Manchester City-Liverpool in diretta Streaming

È possibile vedere la gara tra Manchester City e Liverpool in streaming sempre su DAZN scaricando l'app su dispositivi mobile o tramite motore di ricerca su apparecchi fissi. La partita si potrà seguire anche su Discovery +, oppure Eurosport Player, scaricando l'applicazione sui device mobile.

Carabao Cup, le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

Pep Guardiola non avrà a disposizione molti titolari ma potrà contare su Mahrez e Haaland nel tridente offensivo completato da Palmer. A centrocampo Gundogan, Rodri e De Bruyne mentre a protezione della porta di Carson ci saranno Lewis, Akanji, Laporte e Gomez.

Jurgen Klopp si affida in avanti a Salah, Firmino e Darwin Nunez. A dettare i tempi di gioco e a organizzare il pressing ci saranno Elliott, Thiago e Keita. Tra i pali Kelleher, con la difesa che sarà composta da Ramsay, Matip, Gomez e Robertson.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Carson; Lewis, Akanji, Laporte, Gomez; Gundogan, Rodri, De Bruyne; Mahrez, Haaland, Borges. Allenatore: Guardiola.

LIVERPOOL (4-3-3): Kelleher; Ramsay, Matip, Gomez, Robertson; Elliott, Thiago, Keita; Salah, Firmino, Nunez. Allenatore: Klopp.