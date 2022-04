Manchester City-Liverpool dove vederla in TV e diretta streaming: orario e formazioni Manchester City-Liverpool è la super sfida della 32a Giornata di Premier League. La sfida tra le squadre di Guardiola e Klopp sarà trasmessa da Sky in tv e streaming e può decidere il campionato inglese.

A cura di Alessio Morra

Il Manchester City di Guardiola e il Liverpool di Klopp si sfidano in uno scontro diretta che vale il primo posto in Premier League. La partita si gioca oggi, domenica 10 aprile alle pre 17:30 e sarò trasmessa in diretta TV e streaming su Sky, canali 201 e 203. A separare le due formazioni in classifica un solo punto: il City è primo a 73 punti, il Liverpool a 72. Favoriti i padroni di casa con i Reds che hanno vinto una sola volta nei 12 precedenti all'Etihad di Manchester.

Di partite ne mancheranno ancora sette dopo questa, ma è chiaro che oggi si giocano tanto le squadre di Guardiola e Klopp, che stanno segnando un'epoca del calcio inglese e in generale di quello europeo. Il City ha vinto tre degli ultimi quattro campionati, l'altro lo ha vinto il Liverpool, che è stato battuto sul filo tre anni fa (98 punti a 97).

Manchester City e Liverpool si affronteranno pure la prossima settimana, esattamente sabato 16 aprile, nella semifinale di FA Cup che si disputerà sempre in casa del Manchester. Quel giorno un po' di turnover ci sarà, ma oggi no. In campo tutti i big. Sterling e Mahrez davanti nel City, Diogo Jota con Salah e Mané nei Reds.

Partita: Manchester City-Liverpool

Quando si gioca: domenica 10 aprile 2022

Dove si gioca: Ethiad Stadium, Manchester

Orario: 17:30

Canale TV: Sky Sport Uno, Sky Sport Football

Diretta streaming: SkyGo, Now

Competizione: Premier League, 32a giornata

Dove vedere Manchester City-Liverpool in diretta TV

Sarà uno dei grandi eventi della domenica dello sport il match tra il City e i Reds. La partita tra Manchester City e Liverpool sarà trasmessa in diretta TV da Sky sui canali 201 (Sky Sport Uno) e 203 (Sky Sport Football), ma sarà visibile anche su Sky Sport 4K. La telecronaca sarà di Massimo Marianella e Luca Marchegiani.

Manchester City-Liverpool, dove vederla in streaming

Sky detiene i diritti televisivi della Premier League e dunque sarà possibile seguire in streaming il match tra il City e il Liverpool tramite SkyGo, utilizzabile sia su tablet che su pc, ma anche su smartphone o Smart Tv. Manchester City-Liverpool si può vedere in streaming anche grazie a Now.

A che ora si gioca

All'Ethiad Stadium le squadre di Guardiola e Klopp scenderanno in campo alle ore 17:30. Molto probabilmente questo Manchester City-Liverpool deciderà la Premier League, all'andata finì in parità: 2-2.

Premier League, le probabili formazioni di Manchester City-Liverpool

Reduci dai quarti di andata di Champions League i due allenatori non effettueranno grossi cambi. La posta in palio è troppo grossa e in campo ci saranno tutti i titolari a disposizione di Guardiola e Klopp, che si conoscono a menadito essendosi sfidati già più di venti volte.

Manchester City (4-2-3-1)l: Ederson; Cancelo, Stones, Laporte, Zinchenko; Fernandinho, De Bruyne; Foden, Gundogan, Mahrez; Sterling. All. Guardiola

Liverpool (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, van Dijk, Matip, Robertson; Fabinho, Henderson, Thiago Alcantara; Salah, Diogo Jota, Mané. All: Klopp