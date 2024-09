video suggerito

Manchester City-Inter, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni L’Inter fa il suo esordio nel nuovo format della Champions League contro il Manchester City: i campioni d’Italia scenderanno in campo alle 21:00. Diretta TV e streaming su Amazon Prime Video. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’Inter fa il suo esordio nella Champions League 2024-2025, la prima con il format del girone unico prima della fase a eliminazione diretta, in casa del Manchester City: la squadra di Simone Inzaghi nella prima delle 8 sfide che la attenderanno da qui a gennaio sarà di scena all’Etihad Stadium contro i Citizens di Pep Guardiola. Il big match sarà trasmesso in diretta TV e streaming su Amazon Prime Video con calcio d'inizio fissato alle 21:00.

I campioni d'Inghilterra sono una delle squadre più accreditate per vittoria finale ma i nerazzurri hanno dimostrato di poter dire la loro nel massimo torneo continentale: vedere queste due squadre subito di fronte fa capire quanto potrà essere elettrizzante e spettacolare il nuovo format della Champions. Pep Guardiola e Simone Inzaghi si ritroveranno di fronte per la prima volta dalla finale di Istanbul di due anni fa, quando a trionfare furono i Citizens grazie al gol di Rodri all'inizio della ripresa.

I nerazzurri vengono dal pareggio per 1-1 a Monza, che ha lasciato qualche scoria negativa e l'infortunio di Dimarco sul groppone: il Manchester City, dal canto suo, ha battuto 2-1 in casa il Brentford grazie ad una doppietta di Haaland e veleggia in vetta alla classifica con 12 punti in 4 partite. Qui il calendario completo di oggi con tutte le partite di Champions.

Partita: Manchester City-Inter

Dove: Etihad Stadium, Manchester

Quando: mercoledì 18 settembre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Amazon Prime Video

Diretta Streaming: Amazon Prime Video

Competizione: Champions League 2024-2025, 1a giornata

A che ora e dove vedere Manchester City-Inter in diretta TV: la partita non è in chiaro

Manchester City-Inter sarà trasmessa in esclusiva su Prime Video e sarà dunque visibile attraverso l’applicazione di Amazon Prime Video disponibile per smart tv e per tutti i dispositivi mobili come smartphone, tablet, PC e console. Coloro che non dispongono della sottoscrizione ad Amazon Prime possono abbonarsi, al costo di 4,99€ al mese, oppure sfruttare la prova gratuita di 30 giorni.

La telecronaca sarà affidata a Sandro Piccinini con Massimo Ambrosini al commento tecnico.

Champions League, Manchester City-Inter dove vederla in diretta streaming

La partita tra il Manchester City di Guardiola e l'Inter di Inzaghi si potrà seguire anche in streaming sempre su Prime Video scaricando l'app sui dispositivi mobile.

Per la squadra di Prime Video ci saranno Giulia Mizzoni insieme a Julio Cesar, Clarence Seedorf e Fernando Llorente in diretta dal City of Manchester Stadium. A bordocampo Alessia Tarquinio e Alessandro Alciato.

Le probabili formazioni di Manchester City-Inter

Guardiola con Haaland riferimento offensivo e alle spalle Savinho, Gundogan, Doku, Foden e De Bruyne pronti a inventare. Inzaghi con il tandem titolare davanti, Lautaro-Thuram, e in mediana gli inamovibili Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan. A destra Darmian e a sinistra Carlos Augusto, visto l'infortunio di Dimarco.

MANCHESTER CITY (3-4-2-1): Ederson; Akanji, Ruben Dias, Gvardiol; Savinho, Rodri, Gundogan, Doku; Foden, De Bruyne; Haaland. Allenatore: Guardiola.

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Thuram, Lautaro Martinez. Allenatore: Inzaghi.