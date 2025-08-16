Manchester City già ai piedi di Reijnders: esordio da sogno in Premier, si parla di rapina al Milan

È bastata una sola partita a Tijjani Reijnders per prendersi il Manchester City: esordio da sogno per l’ex milanista in Premier League. E i tifosi parlano di “rapina” e “affare” per il prezzo pagato ai rossoneri.

De Bruyne chi? Social e media inglesi si sono scatenati mentre Tijjani Reijnders predicava calcio nel suo match d'esordio in Premier League con la maglia del Manchester City. Ovviamente i paragoni col campione belga che ha fatto la storia degli Sky Blues e che si è appena accasato al Napoli sono del tutto prematuri, ma probabilmente neanche nei suoi sogni più sfrenati il 27enne centrocampista olandese arrivato dal Milan poteva immaginare qualcosa di più bello nella sua prima partita alla corte di Pep Guardiola: un gol, un assist e soprattutto una sensazione di padronanza assoluta nel 4-0 rifilato al Wolverhampton.

In Inghilterra non si capacitano del prezzo pagato dal Manchester City per Reijnders: "Rapina"

Ci sono altre parole oltre a "De Bruyne" che sono citate nel post partita e sono "affare", "saldo", "rapina": tale è ritenuto adesso l'esborso – ritenuto decisamente basso rispetto al valore del calciatore – fatto dal City per convincere il Milan a cedergli Reijnders: base fissa di 55 milioni per il cartellino, più 15 milioni di bonus. I tifosi della squadra di Guardiola si strofinano gli occhi e quasi non ci credono.

Reijnders ha segnato il gol del 2-0 al 37′ del primo tempo concludendo con un rasoterra incrociato di sinistro precisissimo (è il suo piede debole) un fulmineo contropiede. Poi al quarto d'ora della ripresa ha servito l'assist per la doppietta del solito implacabile Erling Haaland.

Il nazionale olandese è rimasto in campo per tutta la partita giocata al Molineux, segno che Guardiola già ne ha fatto un pezzo imprescindibile del suo scacchiere, piazzandolo al fianco di Nico Gonzalez (arrivato al City lo scorso 3 febbraio dal Porto) in una coppia mediana di altissima qualità, con Bobb, Bernardo Silva e Doku sistemati sulla trequarti alle spalle di Haaland. Reijnders si è poi aggiudicato meritatamente la palma di migliore in campo, preferito al bomber norvegese.