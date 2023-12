Manchester City-Fluminense al Mondiale per Club, dove vederla in TV e streaming Manchester City-Fluminense è la finale del Mondiale per Club 2023. La partita si disputerà stasera a Jeddah e inizierà alle ore 19. Guardiola non avrà Haaland infortunato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Stasera una nuova squadra potrà fregiarsi del titolo di Campione del Mondo per Club. Così sarà perché a Jeddah nella finale dell'edizione 2023 si affrontano due squadre che non hanno mai vinto questo trofeo, e che in realtà giocano l'ultimo atto del torneo per la prima volta. La partita tra Manchester City e Fluminense si disputerà questa sera e inizierà alle 19 ora italiana, in caso di parità dopo i tempi regolamentari si andrà ai supplementari, in caso di perdurare del pareggio si tireranno i rigori. La partita non si potrà seguire in diretta TV in Italia, ma solo in streaming.

Il Manchester City vincitore della Champions League e il Fluminense, campione della Libertadores, si sfideranno a Jeddah e si giocheranno il titolo di Campione del Mondo per Club. Entrambe le squadre hanno vinto agevolmente la rispettiva semifinale. La finale si potrà seguire in diretta streaming sul canale YouTube di Cronache di Spogliatoio e FIFA+. Calcio d'inizio alle ore 19. City favorito, ma è senza Haaland.

Le probabili formazioni di Manchester City-Fluminense: Haaland è infortunato. Foden sarà il falso nueve. Alvarez in panchina. 4-2-3-1 per il City ma anche per il Fluminense di Diniz che in difesa schiera Felipe Melo, ex Serie A. In avanti l'attaccante argentino Cano.

Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Stones, Akanji, Aké; Rodri, Kovacic; Bernardo Silva, Matheus Nunes, Grealish; Foden. All. Guardiola.

Fluminense (4-2-3-1): Fabio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Martinelli; Arias, Ganso, Keno; Cano. All. Fernando Diniz

Partita: Manchester City-Fluminense

Quando si gioca: venerdì 22 dicembre 2023

A che ora: 19:00

Dove si gioca: King Abdullah Sports City, Jeddah

Canale TV: –

Diretta streaming: Canale YouTube Cronache di Spogliatoio, FIFA+

Competizione: Mondiale per Club 2023, Finale

Dove vedere Manchester City-Fluminense in diretta TV

I diritti tv della finale del Mondiale per Club 2023 tra il Manchester City e il Fluminense non sono stati acquistati da nessun emittente TV in Italia. Ma si potrà seguire comunque in televisione la finale, basterà collegare una Smart TV a YouTube o un dispositivo come Fire Stick TV o Google Chroomecast ai canali Cronache di Spogliatoio o FIFA+.

Manchester City-Fluminense dove vederla in streaming

Visibile in diretta streaming la finale Manchester City-Fluminense. Per farlo in questo modo basterà collegarsi su YouTube al Canale Cronache di Spogliatoio o a FIFA+.

Le probabili formazioni di Manchester City-Fluminense

Haaland non ci sarà. Il norvegese è ancora infortunato e guarderà la finale solo da spettatore. Alvarez dovrebbe partire, però, dalla panchina. Foden falso nueve. Schieramenti speculari. 4-2-3-1 pure per i brasiliani con Felipe Melo al centro della difesa. Cano l'unica punta.

