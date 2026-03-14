Come sta Banda dopo il malore accusato in Napoli-Lecce: “Botta forte sul petto, ha avuto paura”

Attimi di paura e apprensione nel finale di Napoli-Lecce quando Banda è crollato in campo a seguito di un malore. Gara interrotta per far intervenire gli staff medici e l’ambulanza con cui è stato trasportato, cosciente, in ospedale per ulteriori accertamenti.

Nei minuti finali di Napoli-Lecce si è vissuto un momento di grande apprensione per il malore accusato da Banda, che si è accasciato improvvisamente al suolo accusando un dolore all'addome. Costretto a lasciare il campo in ambulanza, la gara è stata interrotta per quasi 5 minuti, per poi riprendere regolarmente. Lo staff medico di entrambe le squadre è intervenuto prontamente, prestando le prime cure direttamente sul terreno di gioco, mentre al Maradona è calato subito il gelo temendo il peggio. Apprensione lenita nel vedere il giocatore, cosciente, essere posto in barella per poi essere trasportato fuori dal terreno di gioco, per ulteriori accertamenti, tra gli applausi di incoraggiamento del pubblico. Il giocatore aveva poco prima del crollo, subito un colpo: "Ha avuto paura" ha spiegato Di Francesco nel post partita.

Cos'è successo a Banda in Napoli-Lecce: un colpo allo stomaco, poi il crollo in campo

Ad accorgersi per primi che qualcosa non stava andando nel verso giusto sono stati Antonio Conte e Matteo Politano, che si sono subito accorti della situazione, avvisando immediatamente arbitro e quarto uomo. Il gioco è stato interrotto da Abisso con i soccorsi al giocatore da parte degli staff medici sono stati più che tempestivi. Per fortuna Banda si è subito ripreso, con le prime ricostruzioni che parlano di un dolore all'addome all'altezza dello stomaco che lo ha costretto a cedere a terra a seguito di un colpo ricevuto poco prima.

Come sta Banda dopo la paura in campo: "Ha subito un forte colpo al petto"

Le prime indiscrezioni e ricostruzioni sono state confermate nel post gara dal tecnico del Lecce, Eusebio Di Francesco che è tornato sul malore di Banda, rassicurando però tutti sulle condizioni del giocatore: "Il ragazzo aveva preso una botta forte sul petto, sulla parte destra. Per fortuna non quella del cuore, e ha avuto paura". Il Lecce ha già comunicato che il giocatore sta bene anche se probabilmente resterà in osservazione per ulteriori esami.