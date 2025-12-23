Calcio
Malina Maria Guler è morta precipitando dal settimo piano, aveva 27 anni: lutto nel calcio in Romania

La giornalista e influencer Malina Maria Guler è morta precipitando dal settimo piano, aveva 27 anni: lutto nel calcio rumeno. Nelle ore precedenti aveva pubblicato un ultimo messaggio criptico per i suoi follower prima della sua tragica scomparsa.
A cura di Vito Lamorte
Immagine

Una caduta dal settimo piano ha spezzato la vita di Malina Maria Guler, giornalista sportiva di 27 anni, molto conosciuta nel mondo del calcio rumeno. La tragedia si è consumata poche ore dopo la pubblicazione sui social di un messaggio criptico, che oggi appare come un doloroso presagio e che ha profondamente colpito la sua ampia comunità di follower.

Malina era diventata un volto familiare per tifosi e addetti ai lavori grazie al suo percorso atipico ma autentico: partita come influencer calcistica, aveva saputo trasformare la passione per il pallone e per la fotografia in un vero lavoro. Grande tifosa dell’FC Bihor Oradea, seguiva assiduamente la squadra, raccontandone successi e difficoltà con uno sguardo diretto e personale. Col tempo il club le aveva affidato il ruolo di reporter e fotografa, rendendola parte integrante del progetto sportivo culminato con la promozione in seconda divisione nel 2024.

Calcio in Romania in lutto: è morta a 27 anni la giornalista Malina Maria Guler

Con oltre 40mila follower tra Instagram e Facebook, Malina non si occupava solo di calcio: nei suoi canali trovavano spazio anche musica, concerti e momenti di vita quotidiana nella sua città. Negli ultimi mesi, però, qualcosa sembrava essersi incrinato. La sua presenza allo stadio si era fatta sempre più rara e chi le era vicino parlava di un periodo complicato, segnato da gravi difficoltà personali, familiari e di salute.

Wilmer López Campos muore a 22 anni in un incidente motociclistico: calcio in lutto in Honduras

La sera prima della morte aveva condiviso un breve video girato durante un concerto in piazza, accompagnato da una frase che oggi risuona con forza: “Dammi tempo, Dio, almeno una stagione…”. Parole semplici, ma cariche di un peso emotivo che ha lasciato sgomenti colleghi, tifosi e amici.

L’FC Bihor Oradea ha voluto ricordarla con un messaggio ufficiale, sottolineando la professionalità, la dedizione e la sensibilità con cui aveva saputo raccontare le emozioni del club e della sua gente.

La scomparsa di Malina Maria Guler lascia un vuoto profondo nel giornalismo sportivo locale e nel cuore di chi aveva imparato a conoscerla attraverso il suo lavoro e la sua passione.

