Maledizione infortuni per la Juventus: Renato Veiga va ko contro il PSV in Champions La Juventus ha perso per infortunio Renato Veiga dopo appena 15 minuti di gioco. Il difensore bianconero durante la sfida col PSV in Champions ha risentito di un problema muscolare.

A cura di Fabrizio Rinelli

Il ritorno dei playoff di Champions League iniziano in salita per la Juventus. I bianconeri hanno infatti perso per infortunio Renato Veiga dopo appena 15 minuti di gioco. Il difensore di proprietà del Chelsea improvvisamente si è steso per terra richiamando l'attenzione dei compagni e dell'arbitro. Il centrale portoghese ha chiesto subito un cambio. Le immagini hanno mostrato subito il momento in cui dopo un allungo per contrastare De Jong il difensore abbia sentito qualcosa a livello muscolare, probabilmente uno stiramento che non gli ha permesso di continuare.

Thiago Motta chiama subito Cambiaso ad entrare in campo. Il terzino sinistro non era ancora pronto sottolineando come stesse facendo il suo ingresso sul rettangolo verde totalmente senza riscaldamento e con una temperatura pari a 2 gradi in Olanda. Motta opta dunque per l'ex Bologna e Genoa che si apposta a sinistra con Kelly che passa a fare il centrale difensivo al fianco di Gatti. Un infortunio che proprio non ci voleva per questa Juventus dato che Renato Veiga si era inserito benissimo negli automatismi tattici bianconeri con ottime prestazioni.

Il momento in cui Renato Veiga richiama l'attenzione della panchina bianconera.

La Juventus è assolutamente sfortunata in questo senso, specie in difesa. Da inizio stagione nel reparto arretrato Motta ha perso nell'ordine Bremer, poi Cabal e ancora Kalulu che però dovrebbe rientrare a breve. Renato Veiga, arrivato a gennaio in prestito oneroso dal Chelsea, è il quarto difensore bianconero finito in infermeria. Da capire quali siano le sue condizioni anche se il suo gesto è sembrato eloquente e il rischio lesione sembra molto probabile. Fortunatamente c'è Kelly che può fungere sia da terzino sinistro che da centrale difensivo.

Il momento in cui in allungo si fa male Renato Veiga.

I tempi di recupero sono incerti: Kelly è il sostituto naturale in attesa di Kalulu

Renato Veiga era riuscito a dare subito sicurezza al reparto difensivo della Juve che prima del suo arrivo al fianco di Gatti si stava arrangiando adattando Locatelli. Il portoghese ha dato fisicità e ordine al reparto arretrato bianconero ora privo sicuramente di un giocatore di spessore per cui la Juventus stava già lavorando col Chelsea per l'acquisto a titolo definitivo a fine stagione. Sarà da capire ora quali saranno i tempi di recupero del giocatore ma resta il rammarico per l'ennesimo infortunio difensivo che sembra già una maledizione.