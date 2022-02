Maldini perde la pazienza, chiede rispetto per il Milan: “Basta arbitri esordienti” Il presunto gol con il braccio di Udogie in Milan-Udinese ha fatto arrabbiare molto il Milan. Anche Paolo Maldini ha chiesto provvedimenti immediati agli arbitri.

A cura di Marco Beltrami

Questa volta anche Paolo Maldini ha alzato la voce. Il pareggio interno contro l'Udinese ha fatto arrabbiare il Milan, che non ha digerito il gol segnato da Udogie con quella che è sembrata una deviazione con il braccio. Dopo quanto accaduto a San Siro contro lo Spezia, con l'errore clamoroso dell'arbitro Serra, nuovo caso arbitrale dunque per il Milan che attraverso le parole della grande gloria e dirigente ha voluto chiedere provvedimenti immediati ai vertici arbitrali per il futuro.

I replay sull'azione del gol di Udogie e le sue stesse parole nel post-partita ("Mi è andata bene") hanno lasciato molti sospetti sulla regolarità del pareggio dei friulani convalidato dall'arbitro Marchetti, e "confermato" poi dal Var. Un pugno nello stomaco per il Milan che ha protestato a lungo con il direttore di gara, senza però ottenere nulla. Se Pioli si è lamentato nelle interviste post-partita, anche Paolo Maldini ha voluto tutelare la società al canale ufficiale del club.

Il direttore dell'area tecnica del Milan ha inizialmente riconosciuto le colpe dei suoi giocatori, che sicuramente non vivono un momento particolarmente in brillante, come confermato dal vantaggio sprecato sia a Salerno che con l'Udinese. Detto questo, impossibile però non sottolineare quello che a suoi dire è un clamoroso errore, reso ancor più doloroso dopo la mancata correzione del Var: "Il VAR dovrebbe togliere i dubbi, usato così fa male perché non è la prima volta. È un episodio evidente, chi decide deve capire di calcio". Un riferimento in particolare al movimento del braccio del giocatore, che è quantomeno sospetto.

A tal proposito, Maldini ha rivolto un appello ai vertici arbitrali in vista delle prossime uscite casalinghe del Milan, considerando anche il suo status di capolista: "Il Milan è in testa e non può avere sempre un arbitro esordiente a San Siro. Non è facile arbitrare a San Siro. Purtroppo l'arbitro ha fatto degli errori, si è giocato pochissimo". Insomma la direzione di Marchetti non è piaciuta per niente al Milan.