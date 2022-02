Milan beffato da un gol di mano? Udogie alimenta i sospetti: “Mi è andata bene” Polemiche a non finire dopo Milan-Udinese 1-1 per il gol convalidato ad Udogie dall’arbitro Marchetti prima e dal Var poi. Le parole del giocatore friulano alimentano molti dubbi.

A cura di Marco Beltrami

Milan-Udinese si è conclusa sul campo con il risultato di 1-1, ma è destinata a far parlare ancora a lungo. Il motivo? Il gol del definitivo pareggio dei friulani, segnato da Udogie. Polemiche a non finire per la deviazione dell'esterno italiano che ha beffato l'incolpevole Maignan. La sensazione è che il classe 2002 abbia toccato il pallone con il braccio. Una situazione da moviola che ha fatto infuriare i rossoneri, che hanno protestato a lungo anche per la decisione successiva del Var di convalidare la marcatura. Le parole del diretto interessato nel post-partita alimentano ulteriori dubbi.

Tante recriminazioni dunque per il Milan dopo il match con l'Udinese. I rossoneri non hanno digerito la rete di Udogie protestando a gran voce con l'arbitro Marchetti al termine del match. I replay effettivamente sembrano confermare le perplessità sulla regolarità della rete, visto che sulla rovesciata di Pererya l'ex Verona vicinissimo a Romagnoli sembra accompagnare il pallone con il braccio destro. L'azione è stata oggetto di un check del Var che però non ha cambiato la decisione del direttore di gara con buona pace della formazione di Pioli.

Udogie dopo il gol, attende prima di esultare

D'altronde lo stesso Udogie al momento dell'esultanza, non si è scatenato subito. Il centrocampista infatti prima ha guardato in direzione di arbitro e guardalinee e poi si è portato la mano sulla bocca, per non far vedere il labiale della discussione con il compagno. Probabilmente stava spiegando la dinamica della rete, e quanto accaduto. Inevitabile dunque nel post-partita ai microfoni di DAZN, una battuta sulla rete segnata.

Perché Udogie non ha festeggiato subito? Aveva paura che il gol fosse annullato? È stato proprio così a giudicare dalla risposta del calciatore dell'Udinese: "Se temevo che l'annullassero? Sì più che altro perché ho visto il guardalinee indeciso e non ero convinto, però mi è andata bene". Una mezza ammissione dunque quella di Udogie che alimenta non pochi sospetti su quello che potrebbe essere stato un errore clamoroso, che non è stato corretto nemmeno utilizzando la tecnologia.