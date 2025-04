video suggerito

Maignan si reinventa in Kings League, scende in campo e non sbaglia: gol ed esultanza speciale Mike Maignan protagonista in Kings League con il gol su rigore che ha permesso alla sua squadra di rimontare. Il portiere del Milan è il presidente della 360 Nation.

A cura di Marco Beltrami

Mike Maignan dalla Serie A alla Kings League. Il portiere del Milan all'indomani della vittoria ottenuta con il Venezia in Italia, è tornato in Francia per partecipare all'ultima partita della sua squadra nel torneo di calcio a sette ideato da Gerard Piqué, che ormai spopola. L'estremo difensore rossonero questa volta non si è limitato a guardare la prestazione della squadra di cui è co-presidente, ovvero la 360 Nation, ma ha partecipato attivamente.

Questa volta Maignan non ha indossato i guantoni, ma è passato dall'altra parte della barricata. Infatti "Magic Mike" si è assunto la responsabilità di battere un calcio di rigore. Nella Kings League infatti i presidenti hanno la possibilità di calciare il penalty per la propria squadra e così è stato con Maignan. In occasione del match contro il Wolf Pack FC che era in vantaggio tra l'altro 5-2, il portiere del Milan non ha fallito. Conclusione rasoterra che nelle sue intenzioni sarebbe dovuta finire all'angolino. Il tiro non è stato proprio angolatissimo ma è bastato per superare il suo collega-avversario.

Esultanza sfrenata per Maignan che si è inginocchiato e ha mimato un colpo di fucile verso gli spalti, con entrambe le mani. Subito è stato raggiunto dai suoi giocatori che lo hanno celebrato e festeggiato. Una rete importante quella di Mike che ha permesso alla formazione di accorciare le distanze. Preludio al pareggio arrivato poi nel finale, 5-5. Il 360 Nation dunque sale a quota 6 punti a tre lunghezze dalle prime della classe. Soddisfazione per Maignan che è una delle stelle dell'edizione francese della Kings League, che ha deciso di vivere con Jules Koundé (Barcellona) e Aurélien Tchouaméni (Real Madrid). E chissà che un domani anche nel Milan, Maignan non diventi rigorista. Le premesse sono buone.