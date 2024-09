video suggerito

Maignan lascia il campo in lacrime in Milan-Liverpool: l'infortunio dopo aver stretto i denti Mike Maignan lascia il campo in lacrime durante Milan-Liverpool di Champions League a causa di un infortunio: la sua reazione desta grande preoccupazione.

A cura di Michele Mazzeo

Brutte notizie per il Milan durante il match d'esordio nella nuova Champions League contro il Liverpool a San Siro. In avvio di ripresa i rossoneri perdono infatti il proprio portiere Mike Maignan uscito dal campo in lacrime a causa di un infortunio. L'estremo difensore francese difatti, dopo aver accusato un problema al piede sinistro nel corso del primo tempo, aveva comunque stretto i denti ed era tornato a difendere la porta dei meneghini, sotto 2-1 in quel momento, anche dopo l'intervallo (durante il quale si è a lungo riscaldato il giovanissimo portiere di riserva Lorenzo Torriani).

Pochi minuti più tardi nel corso di una convulsa azione all'interno della propria area di rigore Maignan salva la porta dalla conclusione a botta sicura di Diogo Jota ma viene colpito, involontariamente, dal compagno di squadra Tomori che aveva tentato un disperato intervento in scivolata.

L'impatto con i tacchetti del difensore inglese gli procura un vistoso taglio all'altezza del ginocchio destro. A quel punto il 29enne è costretto a chiedere la sostituzione e mentre lascia il rettangolo verde, per far spazio all'esordiente collega, pur cercando di coprirsi il volto tirando su la maglia, si lascia andare ad un pianto che racconta perfettamente il disappunto e lo sconforto vissuto dal portiere francese per quello che sembra essere l'ennesimo infortunio della sua falcidiata carriera.

Ovviamente non è ancora chiara l'entità del problema fisico accusato, che sarà svelata dagli esami diagnostici cui si sottoporrà dopo la gara o, più probabilmente domani, ma di certo la sua reazione all'uscita dal campo non fa stare tranquilli i tifosi del Milan che si augurano di non dover rinunciare ancora una volta a lungo a quella che in questi anni si è rivelata una colonna portante della formazione rossonera (e con il secondo portiere Marco Sportiello anch'esso ai box a causa infortunio, Paulo Fonseca sarebbe costretto dunque ad affidarsi al 19enne Lorenzo Torriani che questa sera ha fatto il suo debutto assoluto in Champions League ma che conta ancora zero presenze in Serie A).