Maignan fa una papera sul gol di Candreva: tiro bucato completamente dal portiere del Milan Candreva porta in vantaggio la Salernitana contro il Milan, erroraccio di Mike Maignan sul tiro dell'esterno granata che fa esplodere l'Arechi.

A cura di Vito Lamorte

Papera di Maignan e gol di Candreva. La Salernitana ribalta il risultato e l'Arechi esplode, il Milan può credere a quanto sta accadendo. Il calciatore classe 1987 porta in vantaggio la squadra granata dopo un erroraccio del portiere francese sul tiro non irresistibile dell'ex calciatore di Sampdoria, Inter e Lazio.

L'estremo difensore del Diavolo ha calcolato male il tempo di intervento ed è andato giù in ritardo sul primo palo: un errore non da lui, che quest'anno ha dimostrato una continuità inferiore rispetto alle passate stagioni ma ha comunque portato punti al Milan con i suoi interventi.

Candreva dopo aver ricevuto dalla zona centrale si è portato avanti il pallone e da posizione defilata ha provato il tiro sul primo palo: Maignan è parso quasi sorpreso dalla conclusione e ha provato ad indicare qualcosa ai compagni dopo che la palla è finita in rete ma l'errore sul secondo gol è tutto suo.

Il portiere francese dopo il gol del pareggio della Salernitana subito a fine primo tempo ha lasciato trasparire tutta la sua frustrazione: l'estremo difensore rossonero fino a quel momento si era reso protagonista di almeno tre interventi che avevano tenuto la squadra in vantaggio. Comprensibile il nervosismo dopo il gol preso da calcio d'angolo e con tutti gli uomini in marcatura.

Continua, intanto, la situazione drammatica in casa Milan per gli infortuni. Dopo l’uscita dal campo di Kjaer all’intervallo per i postumi di una violenta pallonata, è arrivato il problema muscolare per Fikayo Tomori: il difensore inglese si è accasciato a terra da solo per un problema al flessore della coscia destra sull'azione del raddoppio granata ed ha lasciato il campo. Pioli non ha più difensori se non il giovanissimo Simic e al centro ci va Theo Hernandez. Grande preoccupazione in vista delle prossime partite dei rossoneri.