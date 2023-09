Maguire sfortunato e oltraggiato, hanno coniato un termine per i suoi errori: “Maguiresterclass” Maguire ha segnato un autogol nella partita vinta dall’Inghilterra per 3-1 sulla Scozia ed è finito nuovamente nel mirino della critica inglese e internazionale. Ricardinho afferma che “ha più autogol di quanti ne ho segnati io in Champions League” e i tifosi inglesi hanno coniato un termine per i suoi errori.

A cura di Vito Lamorte

L'Inghilterra ha battuto la Scozia in amichevole per 3-1 e continua il suo periodo positivo: la nazionale dei Three Lions è prima nel girone di qualificazione a EURO 2024 (lo stesso girone dell'Italia) e si avvicina al torneo come una delle candidate alla vittoria dopo il secondo posto del 2021.

I ragazzi di Gareth Southgate hanno sbancato Hampden Park grazie alle reti di Foden, Bellingham e Kane mentre per i padroni di casa ha riaperto i giochi un autogol di Harry Maguire, che è finito nuovamente nel mirino della critica inglese e internazionale.

Robertson ha crossato basso dalla destra e Maguire ha deviato nella sua porta la palla: mentre tentava di respingere il pallone è finito alle spalle di Ramsdale.

Niente sembra andare bene al difensore inglese in questo momento, che qualche settimana fa era stato declassato da capitano al Manchester United e non era stato protagonista di una buona prova contro l'Ucraina nell'ultima partita ufficiale visto che in occasione del gol di Zinchenko era in posizione sbagliata in area.

Dopo che l'autorete in tanti hanno commentato la sua prestazione, sia sui giornali che sui social ma le parole più dure sono state usate da Ricardinho, noto giocatore di calcio a 5 portoghese e soprannominato O Mágico oltre ad considerato uno dei migliori nella storia del futsal: "Harry Maguire ha più autogol in carriera di quanti ne ho segnati io in Champions League!!! Povero uomo!!!!!".

Parole durissime, che solitamente non vengono usate da parte di un atleta verso un altro atleta. È molto raro che vengano spese espressioni così forti.

Intanto per definire i suoi errori hanno coniato un termine e in Inghilterra si sta diffondendo sempre più ila parola "Maguiresterclass".

A difenderlo dai detrattori ci ha pensato il CT Gareth Southgate, sia subito dopo la partita che in conferenza stampa: "È stato trattato in modo ridicolo per molto tempo, francamente. È stata una scena ridicola. Non ho mai visto un giocatore trattato come lui, non dai tifosi scozzesi, ma dai nostri stessi commentatori, opinionisti, o altro, hanno creato qualcosa che non ho mai visto".