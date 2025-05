video suggerito

Maguire rifiuta il saluto di Romero e scoppia il putiferio in campo dopo la finale Tottenham-United Maguire si rifiuta di stringere la mano a Romero che voleva sportivamente consolarlo al termine della finale Tottenham-Manchester United di Europa League. A quel punto scoppia il putiferio in campo e devono dividerli.

A cura di Fabrizio Rinelli

Tottenham-Manchester United è appena finita ma in campo i nervi sono ancora tesissimi. Gli Spurs si aggiudicano l'Europa League grazie al gol decisivo realizzato da Johnson nel primo tempo. Una rete che consente ai londinesi di tornare ad alzare un titolo dopo tanti, troppi anni. In campo, specie nel finale, la tensione però è stata alle stelle e ha visto protagonisti Maguire e Romero. La posta in palio era altissima, specie dopo le stagioni deludenti giocate sia dallo stesso Tottenham che dai Red Devils e chiaramente nessuno voleva perdere.

Più volte sia il difensore inglese che quello argentino durante la partita si sono stuzzicati tra colpi proibiti, qualche battibecco verbale e alcune trattenute di troppo. Evidentemente però nulla era stato risolto visto quanto avvenuto nel finale di partita. In attesa di essere premiato il Tottenham era sul prato del San Mames insieme al Manchester United. Romero, sportivamente, va a salutare uno per uno tutti i giocatori dei Red Devils, Amorim compreso, chiaramente delusi per terra. A un certo punto Romero saluta anche Maguire che lo rifiuta e poi lo rincorre.

Il difensore inglese sembra voler rifiutare la mano dell'argentino dicendogli qualche parola. Evidentemente l'argentino reagisce rispondendo e da lì scoppia il putiferio. Maguire lo rincorre raggiungendolo e andando faccia a faccia. Gli dice qualcosa lo spintona e subito dopo col braccio lo invita ad andare dai suoi compagni di squadra del Tottenham nell'altra metà campo. Devono intervenire almeno 4-5 persone per dividerli e cercare di far calmare una situazione che in pochi minuti poteva coinvolgere anche altre persone e altri calciatori.

Romero e Maguire già nel 2022 si erano scontrati in Premier

In realtà oltre a questa partita, le scintille tra Maguire e Romero durano già da almeno tre anni. A marzo 2022 diventò infatti virale la risata del difensore argentino in un Tottenham-Manchester United di Premier contro Maguire mentre quest'ultimo era a terra. Quella di stasera era evidentemente una sorta di resa dei conti per i due giocatori che si sono sfidati senza esclusione di colpi fino all'ultimo minuto, o meglio, fino a partita finita quando il difensore inglese ha rifiutato anche quel gesto distensivo di Romero rimandando la contesa alla prossima sfida in Premier.