Kamara esce dal campo lentamente, Colombo si stizzisce: rissa nel finale di Genoa-Udinese

Nei minuti finali di Genoa-Udinese si è scatenata una rissa a causa della lentezza di Kamara, che se l’è presa comoda dopo la sostituzione. Colombo non ha aggredito ed è stato ammonito.

A Marassi l'Udinese ha battuto 2-0 il Genoa. Un risultato bugiardo, perché i Grifoni nel primo tempo hanno dominato e con un pizzico di fortuna potevano blindare la partita. Ma tant'è. I friulani si prendono i tre punti e restano nelle zone nobili della Serie A. Il finale di partita è stato pepato con una rissa che si è scatenata quando Kamara è uscito dal campo e che ha prodotto anche il cartellino giallo di Colombo.

La rissa dopo la sostituzione di Kamara

Il Genoa ha fatto la partita, ha colpito due traverse, ma nella ripresa è finito ko con l'Udinese. Al minuto 83 i bianconeri effettuano un cambio. Esce Kamara che attraversa quasi tutto il campo e a un certo punto passa lentamente davanti la panchina del Genoa scappa qualche parola di troppo, Colombo gli dice qualcosa, nasce velocemente un faccia a faccia tra i due. La tensione si alza. De Rossi interviene, si evita il peggio, anche se alla fine una dozzina di calciatori vengono coinvolti. Colombo è ammonito, Kamara torna in panchina.

Genoa-Udinese 0-2

Sedata la rissa l'incontro riprende e l'Udinese, passata in vantaggio con un gol di Ekkelenkamp che ha sfruttato un cross magistrale di Zaniolo, sicuramente deluso dalla mancata convocazione in Nazionale per i playoff, finisce per raddoppiare con Davis, che dopo una partita anonima è riuscito a trovare il gol del 2-0, che è pure il decimo del suo campionato con un bel tiro che ha scoccato dopo una sgroppata. Il Genoa con 33 punti resta lontano dalla zona calda, la Cremonese ha una partita in meno ma anche nove punti di ritardo. Mentre l'Udinese resta in lotta per l'ottavo posto con Bologna, Sassuolo e Lazio.