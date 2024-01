Maffeo deride Vinicius in campo, gli dà del piagnucolone: rischia una squalifica di un mese Maffeo prende il giro Vinicius, gli dà del piagnucolone: il gesto è virale ma può costare caro al calciatore del Maiorca. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Vinicius è tornato in campo dopo un mese e mezzo di assenza per infortunio ed è stato protagonista di una delle azioni più discusse della partita che il Real Madrid ha vinto per 1-0 contro il Maiorca. Il calciatore brasiliano è stato preso in giro da Pablo Maffeo, che ha deriso il numero 7 dei Blancos dandogli del piagnucolone.

I due si sono affrontati e il calciatore del Maiorca ha fatto il gesto delle lacrime a un metro dal viso del suo avversario una provocazione in piena regola ma Vinicius ha risposto con un sorriso sarcastico. Non è la prima volta che i due si scontrano verbalmente in campo e quella nell'ultimo turno di Liga è solo l'ultima puntata di una sequenza che va avanti da diverso tempo.

Un gesto che, sebbene sia passato inosservato all'arbitro Muñiz Ruiz, potrebbe avere conseguenze disciplinari per il calciatore del Maiorca. Affinché questo avvenga dovrebbe esserci una denuncia da parte del Real Madrid al Comité de Competición perché il regolamento lo consente ai sensi dell'articolo 22 dell'avvio di un procedimento disciplinare e laddove è chiaro che verrà avviato.

Se così fosse, l'organismo disciplinare dovrebbe aprire una procedura contro Maffeo esponendolo ad una sanzione minima di una partita. Lo stabilisce l'articolo 126 dello stesso Codice in materia di termini, espressioni e gesti offensivi che dice "pronunciare termini o espressioni che attentano al decoro o alla dignità o utilizzare gesti che, per la loro volgarità, sono considerati nel pubblico concetto come ‘offensive' saranno punite con la sospensione da una a tre partite o per un periodo fino ad un mese". Lo stesso si legge nell'articolo 125 che in merito agli atti di provocazione, dove si collocherebbe il gesto di Maffeo, stabilisce che "provocare qualcuno può essere punito con la sospensione da una a tre partite o per un periodo fino ad un mese".

Sulla stessa linea l'articolo 129 riguardante la condotta contraria al buon ordine sportivo che recita: "Chi si comporta in modo contrario al buon ordine sportivo incorrerà in una sospensione fino a quattro partite o in una multa fino a 602 euro quando classificato come minore".

Il gesto del giocatore del Maiorca potrebbe avere delle conseguenze se il Real Madrid decidesse di ricorrere alla RFEF.

La squadra di Carlo Ancelotti ha battuto il Maiorca per 1-0 grazie al gol di Antonio Rüdiger su assist di Modrić e nekla prima parte di gara Vinicius Jr si era reso protagonista di una bella giocata con un tunnel ad un avversario e un tiro che ha fatto volare Rajkovic sulla sua sinistra per una deviazione alta.

Il Real viaggia in testa alla classifica a pari merito con la sorpresa Girona, che ha battuto per 4-3 l'Atletico Madrid e sta proseguendo la sua sorprendente stagione ai piani alti della Liga.