Mac Allister colpito all'inguine da una pallonata, il telecronista fa una battuta inopportuna L'episodio è avvenuto durante la partita di Champions League vinta dal Liverpool a Lipsia. Il centrocampista era dolorante a terra, il cronista ne ha sottolineato la sfortuna con ironia.

Immolarsi per la causa. Alexis Mac Allister lo ha fatto mercoledì sera, nella partita della terza giornata di Champions League. Il Liverpool ha vinto in trasferta (0-1) sul campo del Lipsia, conquistando un risultato pesante in chiave passaggio del turno (assieme all'Aston Villa è una delle due squadre che hanno gli ottavi in tasca).

Nel corredo accessorio della prestazione dei Reds, oltre alla rete decisiva di Darwin Nunez, merita una menzione speciale anche la dedizione del centrocampista argentino, giocatore di lotta e di governo che nel cuore della mediana di Slot è una colonna.

Nella sfida contro i tedeschi il sudamericano s'è reso protagonista di un intercetto (come si dice in gergo) molto particolare: per respingere la conclusione di Benjamin Henrichs s'è lanciato sulla traiettoria del pallone senza pensarci due volte, usando il corpo come scudo. Ma è stato sfortunato: la sfera lo ha colpito nelle parti intime e l'ha letteralmente abbattuto per il dolore provato.

Le immagini della sequenza video fanno un certo effetto, soprattutto la reazione del telecronista che ha preso con ilarità la cosa e sottolineato l'episodio con una battuta. Steve Wilson, voce narrante della BBC, ha descritto quel momento con una battuta: "Questo farà male. Non credo che salirà a cavallo tanto presto…". Tutto mentre Mac Allister era steso sul terreno di gioco, assistito dallo staff medico del Liverpool, e ci ha messo un po' per riprendersi prima di rientrare in campo, restandovi per tutti 90 minuti.

Slot aveva tenuto Mac Allister a riposo in occasione della partita contro il Chelsea nello scorso fine settimana sia in previsione dell'impegno europeo sia perché era tornato a Liverpool dopo gli impegni con la nazionale albiceleste in Sud America. Quanto al rendimento del Liverpool, in generale, vive un momento di grande spolvero anche in campionato: i Reds sono primi in Premier League a quota 21 punti (7 vittorie e 1 sconfitta), +1 sul Manchester City (20 punti, 6 vittorie e 2 pareggi).