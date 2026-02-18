“Ma dici a me?”: Allegri incredulo, ecco perché l’arbitro lo ha espulso in Milan-Como

Lo scatto di nervi nella fase più calda della sfida con i lariani lo mette nei guai: “Sono intervenuto per difendere Saelemaekers. Fabregas ha chiesto scusa? E che vuol dire… allora anche io posso entrare in scivolata su un calciatore avversario”. E nella mixed-zone arriva faccia a faccia con lo spagnolo.

"Ma dici a me… se non ho fatto niente". L'arbitro Mariani ha sventolato il cartellino rosso, la reazione di Massimiliano Allegri è incredula. Resta stupito, è abbastanza confuso. Non capisce perché il direttore di gara lo abbia mandato fuori. O, forse, lo immagina… perché lo scatto di nervi nella fase più calda della sfida tra Milan e Como lo mette nei guai. S'è lasciato prendere dall'adrenalina. Va via prima, scende lungo le sale visibilmente contrariato. Salterà la prossima partita col Parma. Ma da quel che dice al momento delle interviste si capisce anche perché appare meravigliato.

"Sono intervenuto per difendere il mio giocatore (Saelemaekers toccato dal tecnico del Como, ndr) – ha spiegato così in TV perché era fuori dalla propria area tecnica -. Fabregas ha chiesto scusa? E che vuol dire… allora anche io posso entrare in scivolata su un calciatore avversario".

Perché Allegri è stato espulso: cosa ha visto l'arbitro

Il cartellino rosso ad Allegri è motivato dalla baruffa che scoppia a bordocampo quando mancano una decina di minuti dalla fine dell'incontro. Il Milan cerca la vittoria ma rischia d'essere infilato dal Como ed è in quei momenti che s'accende la miccia. Il tecnico livornese toglie Leao dal campo per inserire Pulisic, ma durante la sostituzione gli animi si accendono. Saelemaekers discute con Fabregas (che lo ha trattenuto/toccato all'altezza della linea laterale, nei pressi dell'area tecnica) e la panchina dei lariani: ne nasce un parapiglia con l'allenatore dei rossoneri che invade lo spazio della panchina avversaria e va a discutere animatamente col club manager avversario, Cattaneo.

Il direttore di gara ha visto tutto e non ha dubbi: fuori tutte e due. Ma non subito perché passa qualche minuto ancora prima che si capisca chi è che deve abbandonare il campo. Non è chiaro nemmeno dalla diretta tv, tale è stata la bagarre nei pressi delle panchine. Poi la matassa si sbroglia quando la telecamera inquadra in diretta Allegri e ne coglie l'espressione di stupore. "Ma dici a me? Ma non ho fatto niente…".

Il battibecco tra staff tecnici, ha la peggio il tecnico livornese

Lo scontro verbale tra due staff tecnici scandisce le battute finali della partita e fa sì che siano almeno sei i minuti di recupero. Ad avere la peggio sono stati l'allenatore del Milan e il team manager del Como Davide Cattaneo, mandati via anzitempo. Morale della favola: Allegri non sarà in panchina contro il Parma nella prossima gara di campionato a San Siro.

Max e Cesc faccia a faccia nella mixed zone: "Altro che toni morbidi…"

Allegri e Fabregas si sono incrociati nella mixed-zone mentre si concedevano per le interviste anche ad altri broadcaster dopo il collegamento con DAZN. L'inviato della piattaforma ha spiegato in diretta cosa è successo quando i due allenatori si sono incocrociati. "I toni sono stati tutt'altro che morbidi", ha raccontato il giornalista riferendosi a quanto accaduto in partita.